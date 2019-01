Die Luna Bühne feiert Geburtstag

WEISSENBURG - Seit zehn Jahren gibt es in Weißenburg die Luna Bühne, mitten im Herzen der Altstadt. Die Kleinkunstbühne in der Paradeisgasse 9 ist seitdem ein Garant für gute Unterhaltung. Der runde Geburtstag wird natürlich gebührend gefeiert. Nicht ganz so groß, wie es dem Anlass entspräche, weil die Luna Bühne eben nicht nur eine Kleinkunstbühne, sondern vor allem auch eine sehr kleine Bühne ist. Die Jubiläumsveranstaltung am morgigen Mittwoch, 16. Januar, ist deshalb schon lange ausverkauft.

Mit viel Eigenleistung und Engagement: Ohne Thomas Hausner, der sich mit der Luna Bühne einen Lebenstraum erfüllt hat, gäbe es die Kleinkunstbühne in der Paradeisgasse 9 nicht. Der Hausherr hat an der Einrichtung kräftig mitgebastelt. © WT-Archiv



Ab 20 Uhr wird im kleinen Kreis mit Ehrengästen wie dem Oberbürgermeister und dem Landrat, mit den aktiven Schauspielern und Fördermitgliedern also noch einmal zurückgeblickt auf ein Jahrzehnt Kleinkunst in der Kleinstadt. Und natürlich darf an so einem Abend auch die Kunst nicht zu kurz kommen. Unter anderem sorgen der virtuose Harfenspieler Michael David und der Hausmusiker Arthur Rosenbauer für das Rahmenprogramm.

Das Datum ist gut gewählt: Denn genau am 16. Januar 2009 eröffnete Thomas Hausner mit seiner Frau Brigitte Brunner nach einem aufregenden Umbau, der in allerletzter Minute fertig wurde, die Luna Bühne. Fast alles wurde in Eigenarbeit und mit tatkräftiger Hilfe etlicher Schauspieler gebaut und gebastelt. Entstanden ist ein heimeliger Veranstaltungsort, an dem man sich richtig wohlfühlen kann. „Wir sind richtig glücklich in unserem Laden“, sagt Brigitte Brunner.

Eine von vielen Erfolgsgeschichten: Die Theater-Sitcom „Dreck und Speck“ sorgte mit insgesamt 21 Folgen jedes Mal für ein ausverkauftes Haus. © WT-Archiv



In dem fanden bislang exakt 1091 Vorstellungen mit rund 70000 Zuschauern statt: von Kabarett über Theater bis hin zu Comedy und klassischer Kleinkunst. „Wir haben uns als feste Größe in der Kulturszene Weißenburgs etablieren können“, sagt Thomas Hausner mit berechtigtem Stolz. Der Zuspruch der Zuschauer bestätige, dass nicht nur die Programmauswahl, sondern auch das Ambiente der Kleinkunstbühne gut ankomme.

Dabei kommt die Luna Bühne noch immer ganz ohne staatliche Subventionen aus, worauf Hausner ebenfalls stolz sein darf. Denn ein derartiges umfangreiches und abwechslungsreiches Programm findet man sonst nirgendwo in der Region. Hausner, der gelernter Versicherungskaufmann ist und sein Hobby zum Beruf gemacht hat, muss selbst lange überlegen, ob er vergleichbare Bühnen im Umkreis kennt.

Am nächsten kommt der Luna Bühne vermutlich die „Comödie Fürth“, die vom Duo Heißmann und Rassau betrieben wird. Freilich hat die im Vergleich einen noch klangvolleren Namen und auch noch eine „ganz andere Taktung“, gesteht Hausner ein. Aber der Vergleich geht in die richtige Richtung. Denn auch in der Luna Bühne gibt es neben Kabarett und Musikkabarett echtes Theater mit einem eigenen Ensemble, das gerne auch eigene Stücke spielt. Wie zum Beispiel das „Fränkische Amtsgericht“. Der Kultklassiker war bislang bereits 106-mal zu sehen. Oder die erste Theatersitcom „Dreck und Speck“, die 21 Folgen lang das Stammpublikum bestens unterhalten hat und für die Hausner insgesamt 460 DIN-A4-Seiten geschrieben hat.

Pro Jahr finden in der Luna Bühne rund 100 Veranstaltungen statt. Zieht man die Sommerpause einmal ab, dann gibt es im Schnitt rund alle drei Tage eine Veranstaltung. Trotz dieses Tempos hat bei Thomas Hausner und seiner Partnerin Brigitte Brunner die Leidenschaft in den vergangenen zehn Jahren kein bisschen nachgelassen. Beide können sich gut vorstellen, auch noch das 20-jährige Jubiläum der Kleinkunstbühne zu feiern, die für sie Arbeitsplatz und Zuhause zugleich ist.

Sprungbrett für den Nachwuchs

Inzwischen hat sich Hausner, der am Anfang seiner Theaterkarriere unter anderem in der TV-Sendung „Gaudimax“ Witze erzählte, vom Kabarett fast ganz verabschiedet und spielt viel lieber Theater. Den Bereich Comedy überlässt er dagegen gerne Nachwuchs-Kabarettisten, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen. So hat die Luna Bühne schon vielen als Sprungbrett gedient. Auch wenn die Künstler dann in Kauf nehmen müssen, dass sie nur vor zehn oder 20 Zuschauern spielen.

Besonders liegt Hausner und Brunner auch das Kindertheater am Herzen. Auch hier gab es in den vergangenen Jahren 168 Aufführungen speziell für Kinder mit Stücken, aus denen man auch etwas lernen und mit nach Hause nehmen kann.

Wenn am 16. Januar der zehnte Geburtstag gefeiert wird, darf man nicht vergessen, dass es die Luna Bühne insgesamt sogar schon über 15 Jahre gibt. Geboren wurde sie quasi im Saal des Hospiz und residierte dann einige Jahre in einem Nebengebäude der „Silbermühle“. Mit dem Umzug in die Weißenburger Altstadt und den neuen Räumlichkeiten konnte die Kleinkunstbühne kontinuierlich mehr Zuschauer anlocken und immer ein abwechslungsreicheres Programm anbieten, das vom Kindertheater für Schulen über den Jazz-Frühschoppen bis hin zu politischen Vorträgen, Kabarett und Comedy reicht.

Hausners Bilanz fällt nach zehn Jahren in Weißenburg ebenfalls überaus positiv aus: „Im Großen und Ganzen stehen wir wirklich gut da“, sagt er zufrieden. Was er sich für die nächs­ten zehn Jahre für die Kleinkunstbühne wünscht? Hausner muss nicht lange überlegen: „Einfach gesund bleiben und so weitermachen wie bisher.“

Markus Steiner / Jan Stephan