Die neue Carpe diem erscheint

WEISSENBURG - Am morgigen Samstag erscheint die nächste Ausgabe unseres Kulturmagazins Carpe diem. Auf 68 Seiten wird wieder präsentiert, was sich in den kommenden Wochen und Monaten in der Region so tut. Und das Programm ist einmal mehr eindrucksvoll: erst recht, weil die Open-Air-Szene langsam in Bewegung kommt.

Der Festival-Boom in Altmühlfranken ist weiter ungebrochen. Das Heimspiel-Festival eröffnet am 11. Mai die Saison, ab da sind fast durchgehend bis Anfang August musikalische Großveranstaltungen geboten. Und das in den unterschiedlichsten Stilrichtungen. Eine Woche nach dem Heimspiel steht Rock am Berg in Eichstätt auf dem Programm (dieses Jahr unter anderem mit Tocotronic). Ende Mai ruft Schlager-Sternchen Beatrice Egli zum Konzert ins Bergwaldtheater und Anfang Juni kommt die Genre-Kollegin Vanessa Mai nach Enderndorf an den Brombachsee.

Mitte Juni lässt der Burning Beach in Allmannsdorf die Boxen wummern, Ende Juni übernehmen die Störzelbacher mit einem neuen Konzert-Konzept den Strand bei Enderndorf und rechnen mit mehreren Tausend Besuchern, während in Treuchtlingen ALC die Burg zum alljährlichen Open Air übernimmt. Eine Woche vorher holt das Ellinger Fürst-Carl-Gutsfest unter anderem Glasperlenspiel, Lea und Wladimir Kaminer in die Fürstliche Ökonomie des Deutschordensschlosses. Anfang Juli lässt die Stadt Gunzenhausen wieder ihr musikalisch ausnehmend hochwertiges Bürgerfest vom Stapel, das an drei Tagen starke Musik für ohne Eintritt bietet.

Und wenn man noch einen Blick nach Ansbach werfen will, dann kann man sich Ende Juli noch auf die Austro-Rocker Wanda und Max Giesinger samt Wincent Weiss freuen. Und in dieser Aufzählung sind LaBrassBanda in Weißenburg, Status Quo und die Spider Murphy Gang bei Lieder am See in Enderndorf noch gar nicht enthalten, weil sie in die nächste Ausgabe fallen.

Gitarren-Gott und Klassik-Engel

Abgesehen von der musikalischen Event-Kultur hat die Region in den kommenden Wochen aber auch wieder viele charmante Kultur(aus)zeiten zu bieten. Da wäre etwa die Livekonzert­reihe jeden Mittwoch an der idyllischen Aktiv-Mühle in Solnhofen oder die Sommerklänge am Hafnermarkt in Gunzenhausen. In Weißenburg darf man sich im Übrigen mal wieder über eine Gitarrengott aus den Staaten freuen und außerdem die Windsbacher Sängerknaben willkommen heißen, die es im April auch nach Heidenheim schaffen.

Interessant auch im Bereich der Klassik: Eine neue Konzertreihe bespielt das Altmühltal von Eichstätt bis nach Gunzenhausen. „Klingendes Denkmal“ heißt das Kind, das von Musiker Andreas Rüsing geboren wurde und unter anderen mit Kon­zerten in Pappenheim, Spielberg und Gunzenhausen auf sich aufmerksam macht. Ein Muss für Freunde der Blasmusik ist zudem der Besuch von Joachim Schäfer in Markt Berolzheim. Der Dresdner gilt als einer der besten Trompeter Deutschlands und bringt ein großes Ensemble mit.

In Sachen Literatur darf man sich auf den ausnehmend charmanten Martin Walker freuen, immerhin einen der meistgelesenen Krimiautoren Europas. Der Schotte hat nicht nur am Périgord einen Narren gefressen, wo er seinen Kommissar Bruno ermitteln lässt, sondern auch an Weißenburg, das sich regelmäßig in seinen Lesereisen findet. In Gunzenhausen begibt man sich derweil auf einen literarischen Spaziergang durch die Stadt.

In Sachen Kunst erwacht die Weißenburger Kunst-Schranne wieder zum Leben und hat unter anderem mit dem Grafiker Peter Zaumseil einen spannenden Besucher aus Thüringen. Highlight dürfte aber die Ausstellung zum Weißenburger Kunstpreis werden, die wieder Werke aus ganz Deutschland präsentiert. Spannend auch eine Keramik-Kunst-Ausstellung im Historischen Sudhaus des Gasthofs Gentner.

Die Geschichte der „Wolfskinder“

Das Kulturzentrum Ostpreußen wartet mit einer beeindruckenden Ausstellung zu den „Wolfskindern“ auf, die als Kriegswaisen auf sich alleingestellt durch die Wälder irrten und mitunter in Litauen eine neue Heimat und Identität fanden. Die Rieterkirche in Kalbensteinberg hat zu­dem ein rundum beachtliches Führungsprogramm veröffentlicht, das der außergewöhnlichen Bedeutung des Gotteshauses gerecht wird.

In puncto Theater darf man zudem auf den Neustart der Altmühlsee-Festspiele in Muhr am See gespannt sein, die erneut mit einem neuen Intendanten an den Start gehen, der die Festspiele auch inhaltlich umkrempeln will. In Weißenburg darf man sich bei der arrivierten Reihe Theater im Klos­tergarten zudem auf ein selten gespieltes, aber höchst unterhaltsames Dürrenmatt-Stück freuen.

Die nächste Ausgabe erscheint am 7. Juli und wird dann die Monate Juli, August, September und den halben Oktober abdecken. Terminmeldungen sollten bis 1. Juni an die E-Mail-Adresse termine@weissenburger-tagblatt.com eingegangen sein. Redaktionelle Informationen bis spätestens 7. Juni an cd@weissenburger-tagblatt.com.

Jan Stephan Carpe diem