Die Remis-Spezialisten gingen als Sieger vom Feld

TSV 1860 Weißenburg II und DJK Stopfenheim gewannen gegen Alesheim und Unterschwaningen/Geilsheim – Erste Niederlage für Spitzenreiter Oberhochstatt - vor 7 Minuten

WEISSENBURG - Nun hat es auch den Tabellenführer der Fußball-Kreisklasse West erwischt. Im Auswärtsspiel beim SC Polsingen kassierte der SSV Oberhochstatt (1:0) nämlich die erste Saisonniederlage. Dennoch führen die SSVler weiter die Tabelle an, und das mit drei Zählern Vorsprung auf den neuen Zweiten aus Polsingen.

An allen vier Toren beteiligt: Weißenburgs Goalgetter Benedikt Auernhammer (rechts) trug maßgeblich zum 4:1-Erfolg der U23 des TSV 1860 gegen den SV Alesheim bei. Foto: Uwe Mühling



Generell war es nicht der Tag der Topteams, denn auch die DJK Gnotzheim und die Eintracht Kattenhochstatt – bislang Zweiter und Dritter – mussten Niederlagen einstecken. Die Eintracht verlor zu Hause gegen Dollnstein mit 2:3, die DJK mit 1:2 beim SV Ochsenfeld. Dadurch sind die vorderen Teams wieder etwas enger zusammengerückt und sowohl die Remisspezialisten von DJK Stopfenheim (1:0 bei der SG Unterschwaningen/Geilsheim) als auch von der U23 des TSV 1860 Weißenburg (4:1 gegen Alesheim) konnten sich mit ihren Siegen wieder etwas an die Spitzengruppe herantasten.

Aufsteiger VfL Treuchtlingen bleibt weiterhin punktlos am Tabellenende. Auch beim FC Gunzenhausen mussten die „Grabener“ unter ihrem neuen Trainer Thomas Rau dem Gegner die Punkte überlassen, wenn auch nur durch eine sehr knappe 1:2-Niederlage.

TSV 1860 Weißenburg U23 – SV Alesheim 4:1

Die „U23“ hat den erfolgreichen Heimspieltag des TSV 1860 Weißenburg abgerundet und in der KK-West einen 4:1-Erfolg gegen den SV Alesheim gefeiert. Nach zuletzt fünf Unentschieden in Serie zeigte die junge Truppe von Trainer Thomas Schneider, dass sie das Siegen nicht verlernt hat und machte damit ordentlich Boden gut in der Tabelle. Aufgrund der Chancen und Spielanteile ging der Erfolg auch in dieser Höhe vollauf in Ordnung und hätte durchaus höher ausfallen können. Schon in den Anfangsminuten hatten die Gastgeber mehrere Möglichkeiten, während Alesheim vor allem mit einem Freistoß gefährlich war. Nach einer Viertelstunde köpfte dann Benedikt Auernhammer nach Ecke von Johannes Herrmann das 1:0. In der 28. Minute erhöhte Sebastian Schiele auf 2:0, als er eine Kopfballvorlage von Auernhammer überlegt in die Maschen setzte.

In der zweiten Hälfte besorgte Auernhammer das 3:0. Der TSV-1860-Torjäger war nach Schuss von Simon Wittmann und Parade von Alesheims Torhüter Martin Stützer beim Nachschuss zur Stelle. Damit schien die Partie entschieden. Es kam aber nochmals etwas Spannung auf, als die Weißenburger in der Vorwärtsbewegung den Ball verloren und Max Pfann einen weiten Pass zum 3:1 verwertete. Pfann vertrat übrigens den länger verletzten Markus Schwenk (Kreuzband­riss) als Alesheimer Kapitän. Letztlich stellte dann jedoch Marco Jäger nach schönem Pass von „Bene“ Auernhammer, der an allen vier TSV-1860-Treffern beteiligt war, den alten Abstand zum 4:1 her. Die Weißenburger „U23“, bei welcher der Trainer der ersten Mannschaft, Markus Vierke, aufgrund der Personal­engpässe in der zweiten Hälfte aushalf, bleibt somit weiter ungeschlagen und muss am kommenden Sonntag zum Schlusslicht VfL Treuchtlingen. Die Alesheimer um ihren Coach Rene Ferstl spielen zeitgleich zu Hause gegen den SV Ochsenfeld.

TSV 1860 Weißenburg II (U23): Rogner, Lucas Bürlein, Loy, Jonas Bürlein, Stoll, Mühling, Herrmann, Schiele, Wittmann, Jäger, Auernhammer (eingewechselt: Vierke, Siol).

SV Alesheim: Stützer, Zweigert, Andreas Herzog, Dominik Baumgärtner, Dümmler, Gramlich, Johannes Stöhr, Renner, Lyrhammer, Mößner, Pfann (eingewechselt: Alexander Herzog, Schuler, Philipp Stöhr).

SC Polsingen – SSV Oberhochstatt 1:0

Eine schwache Vorstellung lieferte der SSV Oberhochstatt im Auswärtsspiel in Polsingen ab und kassierte nicht unverdient die erste Saisonniederlage. Trotz starkem Beginn hatten die Gäste im Abschluss kein Glück. Auch im weiteren Verlauf war der SSV stets gefährlicher als die Heimelf. Bas-tian Walcher, Stefan Auernhammer und auch Eugen Rudi vergaben hochkarätige Chancen. Polsingens Torjäger Aaron Schmutterer sowie Jonas Härtlein waren von der SSV-Defensive weitestgehend abgemeldet.

Nach der Pause erwischte der SC die Gäste eiskalt. Einen weiten Steilpass konnte Aaron Schmutterer noch vor Keeper Michael Hammer erreichen und wurde gefoult. Den fälligen Elfer verwandelte Lukas Schmutterer souverän zum 1:0. Der SSV drängte auf den Ausgleich, aber Walcher zielte knapp über das Tor des SC. Kurz danach wurde Fabian Danzer wegen Meckerns mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. Dies war eine von zahlreichen, für den SSV nicht nachvollziehbaren Entscheidungen von Schiedsrichter Robert Schur. Trotz Unterzahl kam der SSV zu guten Ausgleichschancen. Sowohl Stefan Auernhammer als auch Walcher wurden ungestraft umgestoßen. Weitere Topmöglichkeiten ließen Andreas Auernhammer und Stefan Karez vorbeiziehen. Die Gastgeber blieben durch zwei Freistöße von Aaron Schmutterer gefährlich, die SSV-Keeper Hammer jeweils glänzend parierte. Die Gastgeber verteidigten mit allen Mitteln und schaukelten den Sieg nach Hause.

SSV Oberhochstatt: Hammer, Hager, Wiedemann, Rudi, Kriegl, Schäfer, Stefan Auernhammer, Walcher, Schweinesbein, Danzer, Andreas Auernhammer (eingewechselt: Lehner, Karez, Jonas Ellinger).

Reserve: 3:2 für Oberhochstatt; SSV-Tore durch Stefan Karez (2) und Andreas Neubauer.

Eintracht Kattenhochstatt – DJK Dollnstein 2:3

Weil man erneut die ersten 30 Minuten verschlafen hat, gab es dieses Mal nichts mehr zu holen für die Eintracht Kattenhochstatt. Bereits nach einer Viertelstunde gerieten die Hausherren mit dem 0:1 von Dennis Heil ins Hintertreffen. Das war der Weckruf für die Eintracht, denn nur vier Minuten später hatte Philipp Allertseder die Chance zum Ausgleich, die er jedoch liegen ließ. Dies sollte sich zehn Minuten später rächen, als Manuel Bittlmayer nach einem Fehlpass im Mittelfeld allein aufs Eintracht-Tor zulief und auf 0:2 erhöhte. Nur eine Minute später kam es noch bitterer, denn Julian Mayer markierte den dritten Treffer für die Truppe von Spielertrainer Tobias Eberle. Kattenhochstatt zeigte sich nach dem 0:3 aber nur kurz geschockt und kam bald darauf zum Anschlusstreffer. Nach Freistoß von Thomas Eckert stocherte Philipp Allertseder den Ball im Getümmel zum 1:3 über die Linie.

Die Halbzeitansprache von Trainer Stefan Oberhuber zeigte Wirkung, denn nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff verkürzte Spielführer Eckert nach einem Eck-ball auf 2:3. Von den Gästen war in der zweiten Hälfte offensiv nichts mehr zu sehen, vielmehr drängte die Eintracht auf den Ausgleich, fand jedoch ihren Meister in DJK-Keeper Michael Mayr, der Kopfbälle von Marco Thalhauser und Allertseder sensationell hielt. Kurz vor Schluss vergab Manuel Scherer den Ausgleich, und Benjamin Mina kassierte in der Nachspielzeit Gelb-Rot. Aufgrund der starken zweiten Hälfte wäre ein Punkt für die Eintracht verdient gewesen, sie stand aufgrund der schwachen ersten 30 Minuten aber mit leeren Händen da.

Eintracht Kattenhochstatt: Hegner, Matthias Pfahler, Rudat, Allertseder, Mina, Marco Thalhauser, Eckert, Kraft, Scherer, Zäh, Föttinger (eingewechselt: Dittrich, Reichart).

Reserven: 2:0 für Kattenhochstatt durch Tore von Kai Lackner und Jonathan Lange.

FC Gunzenhausen – VfL Treuchtlingen 2:1

In der Anfangsphase war der VfL Treuchtlingen das präsentere Team und erspielte sich etliche Tormöglichkeiten. Eine davon nutzte Kevin Vogt, der allein vor Torhüter Jan Venzke die Nerven behielt und cool zum 0:1 einschob. Wie so oft in den vergangenen Wochen ging der VfL fahrlässig mit den zahlreichen Chancen um und ermöglichte es dem Gegner so, wieder in die Partie zu finden. Nach einer ungeschickten Grätsche eines VfL-Akteurs entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß, den Philipp Jünger zum schmeichelhaften 1:1 verwandelte. Der Ausgleich rüttelte das Heimteam wach, und es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel auf überschaubarem Niveau.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte der VfL zunächst die besseren Möglichkeiten, vergab diese jedoch teilweise kläglich und musste darüber hinaus eine Dezimierung hinnehmen: Michael Steinle sah nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot. Diese aus Gästesicht harte Entscheidung ließ das Spiel endgültig zugunsten der Heimmannschaft kippen. Der VfL kam zwar trotz Unterzahl noch zu Chancen, der Treffer fiel jedoch wieder einmal kurz vor Schluss auf der Gegenseite: Nach einer verunglückten Abwehraktion behielt Haris Bakic im Gewühl den Überblick und bediente den besser positionierten Osman Yüce, der das 2:1-Siegtor für Gunzenhausen erzielte.

VfL Treuchtlingen: Ruppert, Hochmuth, Kevin Vogt, Edwin Milles, Löffler, Glöckel, Steinle, Haubner, Mayr, Schübel, Beck (eingewechselt: Köhler, Schöniger, Grünsteudel).

Reserven: 2:0 für Treuchtlingen; VfL-Tore durch Christian Wissmüller und Andreas Baurenschmidt.

SG Unterschwaningen/Geilsheim – DJK Stopfenheim 0:1

Seit dem ersten Spieltag (2:0 in Dollnstein) hatte die DJK Stopfenheim kein Spiel mehr gewonnen und hatte ab diesem Zeitpunkt vier Remis und eine Niederlage verbucht. Jetzt ging die sieglose Durststrecke des Kreisliga-Absteigers mit einem knappen 1:0-Erfolg bei der SG Unterschwaningen/Geilsheim zu Ende. Die Partie blieb lange Zeit torlos. Erst in der 80. Minute, als vieles schon auf ein weiteres Remis hindeutete, fiel der entscheidende Treffer: Florian Schlund traf zum 0:1 und ließ die Stopfenheimer Mannschaft samt ihrem Anhang jubeln.

DJK Stopfenheim: Dominik Monatzetter, Renner, Pihale, Christian Schlund, Eichner, Andreas Sichert, Jakob Bittner, Berns, Florian Schlund, Johannes Börlein, Schneider (eingewechselt: Stefan Sichert, Christian Wachter, Freidhöfer).

kk/um