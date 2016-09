Die Ringer packen erstmals vor heimischer Kulisse zu

WEISSENBURG - In der Landesliga Nord der Ringer hat der TSV 1860 Weißenburg am Samstag seinen ersten Heimkampf der neuen Saison.

Weißenburger Ringer erwarten Bayernliga-Absteiger. Foto: Mühling



Um 19.30 Uhr wird der Bayernliga-Absteiger TV Unterdürrbach in der Landkreishalle zu Gast sein. Die Unterfranken verfügen in dieser Saison über eine sehr ausgeglichene Mannschaft und sind auf vielen Positionen stark besetzt. Das Trainerteam der Weißenburger Ringerstaffel hat aufgrund der schwierigen Personalsituation wenig Möglichkeiten zum Taktieren. In den Reihen des TSV 1860 standen am vergangenen Wochenende bei der Auftakt-Niederlage in Regensburg acht Akteure aus dem eigenen Nachwuchsbereich auf der Matte, darunter viele Jugendliche. Ihnen fehlt noch etwas die Erfahrung, um in einer Männermannschaft bestehen zu können. Trotz alledem werden die Gastgeber versuchen, den Unterdürrbachern ein Bein zu stellen. Bereits um 18.15 Uhr trifft die Weißenburger Schülermannschaft auf den ASV Hof. In der Vergangenheit haben sich beide Mannschaften stets packende Duelle geliefert und zwar mit wechselndem Ausgang. Die Ringerabteilung hofft, dass zu beiden Kämpfen zahlreiche Zuschauer kommen, um die heimischen Staffeln zu unterstützen.

