Serie von Topturnieren in der Weißenburger Landkreishalle: Der TSV 1860 war Ausrichter für die Bezirksmeisterschaften der U17-, U15- und U13-Junioren aus dem Bezirk Mittelfranken. In den Altersklassen U15 und U13 holten sich die Gastgeber jeweils den zweiten Rang und damit den Vizetitel. Platz eins belegten vor zahlreichen Zuschauern die SpVgg Greuther Fürth (U17), der SC Eltersdorf (U15) und die SG Nürnberg Fürth (U13). Weiter gehts in Weißenburg mit Hallenfußball auf hohem Niveau am 3. März, wenn die bayerische Endrunde der U13 (D-Jugend) in der Landkreishalle stattfindet.