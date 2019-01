Der SV Leerstetten (Frauen) und die SG DJK Fiegenstall (U15-Juniorinnen) haben sich am ersten Endrundentag in der Weißenburger Landkreishalle die Meistertitel im Kreis Neumarkt/Jura geholt. Am Tag zwei legten dann die „Soccergirls“ aus Fiegenstall und Umgebung mit einer weiteren Meisterschaft in der U13-Altersklasse nach und feierten somit das Double. Rang drei belegte hier die SG BV Bergen. Im abschließenden Turnier der U17-Mädels machte am Sonntagabend noch der TV Hilpoltstein das Rennen. Für die Spielgemeinschaft der DJK Fiegenstall blieb hier immerhin noch Rang vier.