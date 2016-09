Die siebte Niederlage des TSV 1860

Weißenburger verloren mit 0:2 beim SV Ornbau - vor 12 Minuten

WEISSENBURG - Wieder außer Spesen nichts gewesen: Der TSV 1860 Weißenburg unterlag in der Bezirksliga 2 dem SV Ornbau mit 0:2 Toren und klebt damit weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz fest.

Feierte seine Bezirksliga-Premiere im TSV-60-Tor: Dominik Rogner. Foto: Uwe Mühling



Gegen den Tabellenvierten Ornbau waren die TSV-Sechziger spielerisch nur in der Anfangsphase ebenbürtig. Dann aber kontrollierten die Gastgeber zunehmend das Spiel und setzten offensiv die Akzente. In der 19. Minute zog Kandler mit einem Drehschuss ab, verfehlte jedoch das Ziel. Dominik Rogner im Weißenburger Tor zeichnete sich danach gleich mehrfach aus: Zunächst rettete er in der 31. Minute per Fußabwehr gegen Ornbaus Torjäger Aaron Lederer und lenkte dann in der 45. Minute einen Schlenzer von Michael Gassner über die Latte. Die Weißenburger hatten in der ersten Halbzeit keine echte Torchance – die Angriffe endeten meist am Strafraum der Ornbauer.

Nach der Pause blieben die Gastgeber am Drücker und Rogner musste sein ganzes Können aufbieten, um einen satten Schuss von Philipp Schuler zu entschärfen. Die erste Möglichkeit hatten die Gäste in der 59. Minute, als Maik Wnendt quer zu Marc Hedwig legte und der das Leder blitzschnell in Richtung Tor lenkte. Doch Ornbaus Keeper Patrick Hilgarth war auf dem Posten und klärte mit einem Reflex.

Wenig später fiel dann die verdiente Führung für die Ornbauer: Eine Kombination über die Außenbahn wurde von Gassner mit einem Schuss unter die Latte zum 1:0 abgeschlossen. Wenig später verhinderte Rogner mit einem sensationellen Reflex gegen Kemmetmiller das 2:0, war dann aber in der 90. Minute gegen Florian Sellinger machtlos. Zwischenzeitlich hätten die TSV-Sechziger auch ausgleichen können, doch auch hier klärte Hilgarth gegen Marc Hedwig.

TSV 1860 Weißenburg: Rogner, Weglöhner, Hedwig, Schwenke, Lehner, Strobel (68. Jäger), Hofer (59. Wnendt), Leibhard, Riedel, Böhm, Blob (89. Siol).

Tore: 1:0 Michael Gassner (65. Minute), 2:0 Florian Sellinger (90.).

Schiedsrichter: Jonathan Schädle.

Zuschauer: 120.

Rainer Heubeck