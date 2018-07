Die Stadt steht Kopf

Musikprogramm zum Weißenburger Altstadtfest - vor 9 Minuten

WEISSENBURG - Das Weißenburger Altstadtfest ist eine Institution. Man geht da hin, weil man da halt hingeht. Das Programm rund uns Fest ist nicht gar so entscheidend. Trotzdem existiert es und wir fassen es hier mal in musikalischer Hinsicht zusammen.

Altstadtfest in Weißenburg



Altstadtfest in Weißenburg



Am Freitag eröffnet die arrivierte Weißenburger Coverrockband Mike & Friends das Geschehen auf der Bühne in der Luitpoldstraße (18 Uhr). Die Marktplatzbühne bespielen ab 19 Uhr The Soulbreakers, und um 19.30 Uhr legen die Rockin’ Lafayettes am Museumsplatz vor der Buchhandlung Meyer mit ihrem „Jumpin’ und Rollin’ Blues“ los.

Der Samstag beginnt musikalisch mit einem Konzert der Stadtkapelle im Stadtgraben (16 Uhr). Ab 17 Uhr spielen die Rockin‘ Lafayettes am Museumsplatz auf. Am Marktplatz darf ab 19.30 Uhr die Band „Hob nou“ auf die Bühne. Die Luitpoldstraße steht von 13 bis 16 Uhr ganz im Zeichen der Show „Weißenburg sucht das Supertalent“. Ab 18.45 Uhr rocken Aeroplane dann die Bühne in der Luitpoldstraße.

Bilderstrecke zum Thema Feuergaukler und mehr: Weißenburg feiert sein Altstadtfest Die Weißenburger feierten mit dem Verein Historisches Weißenburg und dessen Feuergauklern im Stadtgraben, im Römischen Weingarten am Museumsplatz, sowie mit den Bands "Mike and friends" in der Luitpoldstraße und "Hob nou" am Marktplatz. Am Samstag hieß es dann auf der Cancun-Bühne "Weißenburg sucht das Supertalent" und im Stadtgraben zog der Schweppermann samt Gefolge ein.



Am Sonntag startet der Betrieb am Museumsplatz mit den mitreißenden Prager Straßenmusikern von Motovidlo bereits ab 11 Uhr. Um 14 Uhr könnte die Weißenburger Band Chasing Pavements für einen Höhepunkt sorgen. Zumindest lockten sie mit ihren Rock-Covern im vergangenen Jahr ordentlich Publikum auf den Platz.

Die Bühne in der Luitpoldstraße gehört ab 18.45 Uhr einem weiteren alten Bekannten: Der Treuchtlinger Musiker Holm bringt nicht nur musikalische Freunde, sondern auch die besten Hits der vergangenen Jahrzehnte mit.

Jan Stephan Carpe diem