Große Kulisse für das Derby der Fußball-Bezirksliga Süd: 350 Zuschauer kamen in den Sportpark Rezataue und sahen dort einen knappen aber letztlich verdienten 1:0-Sieg des TSV 1860 Weißenburg gegen den SV Wettelsheim. Das Tor des Tages erzielte in der 20. Minute Weißenburgs Patrick Weglöhner mit einer Kopfball-Verlängerung.

Die VfL-Bas-kets sind auch in dieser Spielzeit die beste mittelfränkische Mannschaft in der 1. Regionalliga Südost. Nach den beiden Derbysiegen gegen Ansbach gelang den Treuchtlingern nun auch gegen die Longhorns Herzogenaurach der zweite Saisonerfolg. Auswärts hatte der Tabellenvierte in der Sportartikelstadt knapp mit 74:71 gewonnen, zu Hause ließ er nun am Samstagabend ein 90:80 folgen.