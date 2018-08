Die Teams der Ex-Regionalliga-Spieler schürten Fünfer-Packs

Mario Swierkot gewannmit Ellingen 5:2, Jonas Herter mit dem TSV 1860 Weißenburg II und Niko Reislöhner mit der DJK Stopfenheim jeweils mit 5:0 - vor 32 Minuten

WEISSENBURG - Die drei ehemaligen Regionalliga-Spieler haben in der Fußball-Kreisklasse West einen hervorragenden Einstand gefeiert: Eichstätts Ex-Keeper Jonas Herter siegte mit der U23 des TSV 1860 Weißenburg durch einen 5:0-Erfolg in Polsingen, Mario Swierkot (früher unter anderem SV Seligenporten) bezwang mit der TSG Ellingen den SV Alesheim mit 5:2 und die DJK Stopfenheim mit Ex-„Schanzer“ Niko Reislöhner (FC Ingolstadt II) bezwang die SG Unterschwaningen/Geilsheim mit 5:0-Toren.

Gelungener Einstand: Neuzugang Joscha Minderlein (rechts, zuletzt SG Ramsberg/St. Veit) schnürte zum Auftakt gleich mal einen Doppelpack beim 5:2-Sieg seines neuen Vereins TSG Ellingen im Duell gegen den SV Alesheim. © Jan Stephan



Die drei zum Favoritenkreis zählenden Teams stehen denn auch einträchtig an der Spitze, die kommenden Spiele werden zeigen, wo sich die Mannschaften einreihen werden. Mit einem Sieg gestartet ist auch die SG Heidenheim/Hechlingen/Döckingen. Die Hahnenkamm-Truppe bezwang die DJK Gnotzheim mit 3:1. Der TSV Spalt und Obererlbach trennten sich torlos unentschieden und die Eintracht Kattenhochstatt kam gegen den SV Westheim nicht über ein 1:1 hinaus. Die Spielstärke der Aufsteiger FC Altenmuhr und FC Aha lässt sich noch nicht einschätzen – deren Duell wurde auf den 3. Oktober verlegt.

Eintracht Kattenhochstatt – SV Westheim 1:1

Zum Saisonauftakt musste sich die Eintracht Kattenhochstatt mit einem Unentschieden zufriedengeben. Die erste zwingende Torchance hatte Kevin Dittrich Mitte der ersten Halbzeit, doch sein Fernschuss verfehlte das Westheimer Tor knapp. Nach einer guten halben Stunde hatte Westheim in Überzahl die Chance zum Konter und nutzte diesen durch Fabian Maurer zum 0:1. Angesichts des unsauberen Passspiels der Kattenhochstatter und dem guten Auftritt der Westheimer war deren Halbzeitführung auch verdient. Zu Beginn der zweiten Hälfte agierte die Eintracht stärker, konnte aber zwei Freistöße nicht zum Ausgleich nutzen. Die Gäste aus Westheim hingegen blieben gefährlich, und beinahe hätte Tobias Eisen die Führung ausgebaut, doch er verzog knapp. Nach dem Platzverweis (Gelb-Rot) für den durch eine Gelbe Karte vorbelas­teten Westheimer Max Strauß blieben die Kattenhochstatter zu harmlos. Erst durch den eingewechselten Markus Zäh kam neuer Schwung. Von ihm ging auch der Ausgleich aus, als er sich stark auf der Außenbahn durchsetzte und sein Pass nach innen von Westheims Michael Lober zum 1:1 ins eigene Tornetz befördert wurde. Zum Ende der Partie parierte Westheims Keeper Sascha Prüßner noch einen strammen Schuss von Stefan Kraft.

Eintracht Kattenhochstatt: Christian ­Eckert, Loy, Allertseder, Mina, Walz, Rudat, Thomas Eckert, Mürl, Reichart, Kraft, Dittrich (eingewechselt: Zäh, Hüttinger, Pfahler).

Reserven: 2:2; Tore für Kattenhochstatt durch Jonathan Lange (2), für Westheim durch Patrick Ebert und Max Strauß.

SG Unterschwaningen – DJK Stopfenheim 0:5

Dreifacher Torschütze in Unterschwaningen: Der Stopfenheimer Kapitän Johannes Börlein. © Uwe Mühling



Die Gäste aus Stopfenheim waren von Beginn an spielbestimmend und hatten erste gute Chancen, die Niko Reislöhner und Johannes Börlein jedoch vergaben. In der 40. Minute ging die DJK dann in Führung, als Johannes Börlein nach einer Vorarbeit von Andreas Sichert per Kopf zum 0:1 traf. Kurz nach dem Seitenwechsel war es erneut Johannes Börlein, der eine Flanke von David Schneider zum 0:2 einköpfte. Den Kopfball-Dreierpack machte Börlein dann in der 75. Minute perfekt, als er zum 0:3 traf. Erneut hatte Schneider die Vorlage geliefert. Die Unterschwaninger hatten danach ihre beste Möglichkeit, doch Fabian Weegers Schuss wurde von DJK-Schlussmann Dominik Monatzetter glänzend pariert. In der Schlussphase gelangen der DJK noch zwei Treffer durch Niko Reislöhner (nach Vorarbeit von Weickmann) und Weickmann (nach Vorarbeit von Jakob Bittner).

DJK Stopfenheim: Monatzetter, Schlund, Link, Renner, Schneider, Sichert, Bittner, Reislöhner, Weickmann, Geißlinger, Börlein (eingewechselt: Pfahler, Pihale, Freidhöfer).

TSG Ellingen – SV Alesheim 5:2

Die Partie beim Kreisliga-Absteiger in Ellingen begann für den SV Alesheim vielversprechend, denn Stefan Hegner nutzte in der 8. Minute die erste Chance zum 0:1. Doch TSG-Neuzugang Ninel Corcoveanu glich schon zwei Minuten später zum 1:1 aus. Die TSG tat sich weiter schwer gegen die Alesheimer, denen nach einer halben Stunde die erneute Führung gelang. Jonas Kern hatte TSG-Keeper Michael Hartmann überwunden. Nach der Pause und einer entsprechenden Ansprache von Spielertrainer Mario Swierkot agierten die Ellinger deutlich besser. In der 51. Minute war es erneut Corcoveanu, der zum 2:2 ausglich. Nur wenig später brachte Joscha Minderlein die TSG sogar mit 3:2 in Führung, die er mit einem weiteren Treffer in der 71. Minute auf 4:2 ausbaute. Marvin Auernhammer gelang dann in der 90. Minute der Treffer zum 5:2-Endergebnis.

TSG Ellingen: Hartmann, Häckel, Ehard, Schütz, Auernhammer, Buchholz, Ylber Bajramaj, Corcoveanu, Minderlein, Swierkot, Späth (eingewechselt: Koller, Fieltsch).

SV Alesheim: Reissig, Wagner, Dümmler, Zweigert, Konrad, Baumgärtner, Auernheimer, Kern, Markus Dietze, Hegner, Müller (eingewechselt: Gagsteiger, Hausleider).

Polsingen – TSV 1860 Weißenburg U23 0:5

Hatten die Polsinger der Weißenburger U23 in der Vorsaison noch die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation vermiest, so waren sie nun im ersten Heimspiel der neuen Saison ohne Chance. TSV-1860-Neuzugang Dominik Eitel brachte die Weißenburger durch einen Kopfball in der 9. Minute mit 1:0 in Front. Danach vergab André Hofer gute Gelegenheiten zum 2:0, das erst kurz vor der Pause fallen sollte: Simon Wittmann nahm einen Abpraller auf und schoss in der 43. Minute unhaltbar zum 2:0 ein. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Eitel, der einen herrlichen Spielzug der TSV-Sechziger über die rechte Seite zum 3:0 abschloss. Die Partie war damit entschieden, zumal die Polsinger kaum gute Angriffe zeigten. Andre Hofer stellte dann mit einem Doppelschlag in der 75. und 77. Minute den 5:0-Endstand her und machte den gelungenen Einstand von Spielertrainer (und Torhüter) Jonas Herter perfekt.

TSV 1860 Weißenburg II (U23): Herter, Jäger, Loy, Hedwig, Lucas Bürlein, Prohaska, Wittmann, Eitel, Hofer, Calik, Greco-Cutturello (eingewechselt: Killian, Bozan).

Rainer Heubeck