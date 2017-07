Die unendliche Geschichte eroberte das Weißenburger Bergwaldtheater

Weißenburger Bühne brachte den Klassiker auf die Bühne - 09.07.2017 16:34 Uhr

WEISSENBURG - Das Buch hat über 400 Seiten, das Hörbuch dauert fast 16 Stunden. Es ist schon erstaunlich, wie es Thomas Hausner geschafft hat „Die unendliche Geschichte“ in eine Theaterversion zu packen, die in gut eineinhalb Stunden die Essenz der Erzählung vermittelt. Hut ab!

Tapfer untreu: Atréju (Amelie Dormer) zieht aus, um ein Heilmittel für die Kindliche Kaiserin zu finden. © Robert Maurer



Tapfer untreu: Atréju (Amelie Dormer) zieht aus, um ein Heilmittel für die Kindliche Kaiserin zu finden. Foto: Robert Maurer



Es war für die Weißenburger Bühne mit viel Arbeit verbunden, Michael Endes Klassiker ins Bergwaldtheater zu bringen. Doch am Ende der Premiere am Samstagabend bekam die Truppe den verdienten langen Applaus der rund 650 Besucher. Bewährt hat sich der Beginn um 19.00 Uhr, weil viele Eltern mit ihren Kindern da waren, um mitzuverfolgen, wie Bas-tian und Atréju gemeinsam Phantásien vor dem Untergang bewahren.

Bastian Balthasar Bux lässt in einem Antiquariat das Buch „Die unendliche Geschichte“ mitgehen. Er fängt zu lesen an und erfährt vom Nichts, das sich in Phantásien unaufhaltsam ausbreitet und von der kranken Kindlichen Kaiserin, die es nicht aufhalten kann. Der junge Krieger Atréju scheint der einzige zu sein, der es stoppen kann. Doch mehr und mehr zeigt sich, dass Phantásien Hilfe von außen braucht, um nicht unterzugehen. Der fantasiebegabte Bastian, der sonst eher der Prügelknabe seiner Klassenkameraden ist, wird zum Retter. Doch muss er erst lernen mit seiner neuen Rolle als Held umzugehen.

Kleine Stärkung: Urgl (Anja Michel) peppt den sympathischen Glücksdrachen Fuchur (Florian Gerbig) auf. © Robert Maurer



Kleine Stärkung: Urgl (Anja Michel) peppt den sympathischen Glücksdrachen Fuchur (Florian Gerbig) auf. Foto: Robert Maurer



Eine wirklich große Geschichte, die sich die Weißenburger Bühne als Jubiläumsstück zum 30-jährigen Bestehen vorgenommen hat. Die erste Hürde: Es gab keine Bühnenfassung. Thomas Hausner setzte sich hin und tippte. Der Verlag war begeistert, weil er die Geschichte von Atréju, Bastian und der Kindlichen Kaiserin gekonnt verdichtet hat. Für die Aufführungsrechte musste die Weißenburger Bühne aber trotzdem bezahlen.

Nächste Hürde waren die Kostüme. Glücksdrache Fuchur, der Felsenbeißer, der Winzling mit seiner Rennschnecke, die Uralte Morla und weitere Fantasiegestalten brauchten ein Outfit. Iris Bauer, Sophie Damerow, Anja Michel und Ulla Seeger sorgten dafür, dass man als Leser des Buches sofort wusste, wen man da vor sich hatte. Maske und Frisuren von Beate Ewald, Sophie Damerow und Anja Michel taten ihr Übriges für die Wirkung. Beim Bühnenbild setzten Thomas Hausner und Michael Decker vor allem auf die imposante Wirkung des Bergwaldtheaters. Ein überdimensionales Spinnennetz und die Abbildung eines Bücherregals reichten als Kulisse. Das Nichts, das sich immer weiter ausbreitet, symbolisierten ein paar schwarze Stoffbahnen in den Aufgängen der Bühne. Sehr wirkungsvoll.

Für die Amateurtruppe ist „Die unendliche Geschichte“ eine Großproduktion. 28 Akteure stehen auf der Bühne und sorgen mit einer glänzenden Ensembleleistung dafür, dass große und kleine Zuschauer für gut eineinhalb Stunden in die Welt Phantásiens abtauchen.

Hugo Schindhelm als Bastian schaffte es, selbst wenn er nur als lesender Junge am Rande der Bühne saß, Präsenz zu vermitteln. Schade dass sein innerer Konflikt am Ende vor allem im Dialog stattfindet. Da hätte ihm die Regie durchaus mehr zutrauen dürfen. Amelie Dormer als Atréju ist pausenlos im Einsatz. Sie verkörpert den mutigen Kämpfer, der immer wieder aufs Neue staunt, welche Aufgaben er zu erledigen hat, mit überzeugender Hingabe. An ein paar Schlüsselszenen hätte sie etwas mehr Zeit verdient gehabt, um die Emotionen wirklich auszuspielen. Beispielsweise beim Tod ihres geliebten Pferdes Artax (Kevin Berns) oder als Atréju sich am Ende ins Blickfeld der Sphinxen wagt.

Das Timing hat der Inszenierung hier und in der Schlussphase leider von der Dramatik genommen, die die Geschichte bietet. Aber vielleicht fühlten sich die Schauspieler auch durch den heftigen Regenguss gehetzt, der kurz vor dem Finale einsetzte und für Unruhe im Publikum sorgte.

Tolle Nebenrollen hatten Sophie Damerow als Uralte Morla, die die Schildkrötendame herrlich knarzen ließ und das Gefühl vermittelte: Zeit gibt es im Überfluss. Eifrig Sympathiepunkte sammelte Florian Gerbig als Glücksdrache Fuchur, der mit getragener Stimme eine unglaubliche Zuversicht ausstrahlte („Was sollen wir jetzt tun?“ „Glück haben. Was sonst?“). Den Charakter der Spinne Ygramul brachte Angelika Page in ihrer an sich kurzen Szene gekonnt rüber.

Vier sind eins

Sehr imposant war die Darstellung des Orakels Uyulála durch Hannah Alberter, Meri Vijniec, Rahel Bucher und Anne Pößnicker. Der schwere Text war auf die vier Figuren verteilt, sodass der Eindruck einer Omnipräsenz entstand. Ein geschickter Regiekniff.

Marlene Baranowski als Kindliche Kaiserin bot ebenso wie die Boten Felsenbeißer (Michael Decker), der Winzling mit seiner Rennschnecke (Hana Visjniec), das Irrlicht (Elias Supi) und Nachtalb (Peter Salisch) eine tadellose Darstellung. René Rüpprich ließ Zentaur Caíron eindruckvoll herausstechen, und Matthias Böhner stellte den Chronist „Der Alte vom wandernden Berge“ ebenso gekonnt wie gefällig in den Hintergrund. Wenn Rainer Scheibe einen chaotischen Wissenschaftler (Engywuck) spielen darf, ist er natürlich voll in seinem Element. Anja Michel lebt vor allem die fürsorgliche Seite seiner Fau Urgl aus. Den Antiquariat Karl Konrad Koreander spielt Thomas Hausner vermutlich noch mit 40 Grad Fieber absolut souverän. Nicht vergessen werden dürfen Asa Idrissov, Alina Idrissov, Lea Lensing, Enrica Schmidt, Simon Schock, Pia Auernhammer, Mara Hüttinger und Nicola Wurm, die das Große Rätseltor, das Nichts und den Zauberspiegel verkörpern.

Was bleibt, sind eineinhalb Stunden spannende Familienunterhaltung mit einem etwas abruptem Ende. Aber die Weißenburger Bühne schafft es mit ihrer Inszenierung die Fantasie anzuregen und weckt die Lust, das Buch mal wieder aus dem Regal zu ziehen. Und das ist doch eine ganze Menge und sicher ganz im Sinne Michael Endes.