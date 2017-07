Markus Satzinger heißt der neue Weißenburger Stadtschütze. Der 19-Jährige von der Zimmerstutzengesellschaft setzte sich beim Stadtschießen mit einem 31,9-Teiler durch. Bei der traditionsreichen Reichsstädtischen Schützenzeche wurde er neben der besten Mannschaft des Wettbewerbs, die zum dritten Mal in Folge der Schützenverein Diana aus dem Ortsteil Rothenstein stellte, von Oberbürgermeister Jürgen Schröppel ausgezeichnet.

Eine junge Motorradfahrerin verunglückte in Pleinfeld (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) am Donnerstagabend tödlich. Sie wurde von einem Auto erfasst und in den Straßengraben geschleudert. Ärzte konnten nur noch ihren Tod feststellen.