Die Urbans tanzen auch international auf Erfolgskurs

Das Weißenburger Tanzpaar mischte bei den German Open in Stuttgart in der Weltelite mit - vor 50 Minuten

WEISSENBURG - Nadine und Andreas Urban tanzen jetzt auch international auf Erfolgskurs: Erstmals nahm das Weißenburger Paar an den German Open Championships (GOC) in Stuttgart teil und schnitt dabei hervorragend ab.

Durften sich mit der Welt­elite messen: Die Wei­ßenburger Nadine und Andreas Urban haben bei den German Open in Stuttgart bewiesen, dass sie auch international sehr gut mithalten können. Sowohl bei den Standard­tänzen als auch bei den lateinamerikanischen Tänzen zeigte das Paar sein Können und schüttelte die anfängliche Nervosität mehr und mehr ab. Foto: David Kiefer



Diese Veranstaltung gehört zu den bedeutendsten und größten Tanzturnieren weltweit und findet im Kultur- und Kongresszentrum Stuttgart statt. Es starten die besten internationalen Paare aus den A- und S-Klassen. Die Turniere der Seniorenklassen werden in der wunderschönen alten Reithalle ausgetragen, die als Veranstaltungssaal des danebenliegenden Maritim Hotels dient.

Vor zwei Monaten, gerade in die A- Klasse aufgestiegen, starteten Nadine und Andreas Urban bei ihrer GOC-Premiere mit leichter Nervosität. Kein Wunder auch, traten sie doch zum ers-ten Mal auch gegen Paare unter anderem aus den USA und China sowie gegen die sehr starken Italiener an. „Dabei wussten wir nicht, ob unser Tanzen den geforderten internationalen Look hat“, erzählen sie rück­blickend. Sie tanzten zunächst über drei Runden bis ins Halbfinale und belegten den zwölften Platz.

„Fertig waren wir mit diesem Turnier um 22.30 Uhr. Dann hieß es schnell ins Hotel, essen, abschminken und ins Bett, da wir am nächsten Tag bereits um 9 Uhr – natürlich neu gestylt – wieder auf der Fläche stehen mussten für unser erstes Standard Turnier World Dancesport Federation (WDSF)“, berichten Nadine und Andreas Urban. Hier tanzen die Duos der S-Klassen (die höchste Klasse im Tanzsport). Die Paare der A-Klassen sind dabei aber schon mal startberechtigt, um sich an das internationale Tanzen und die deutlich höhere Geschwindigkeit zu gewöhnen.

Allerdings waren die zwölf besten Paare der Welt in der ersten Runde noch nicht dabei. Sie steigen erst ab der zweiten Runde in das Turnier ein, weshalb es für ein A-Paar kaum möglich ist, mit dem Weltbesten auf dem Parkett zu stehen. „Wahrscheinlicher ist, in der Vorrunde aus dem Turnier zu fliegen“, so die Urbans.

Doch zu ihrer eigenen großen Überraschung haben sie es tatsächlich geschafft und kamen eine Runde weiter. „Jetzt hatten wir erst mal zwei Stunden Zeit zum Ausruhen beziehungsweise zum Nachschminken, da man für so ein großes Turnier doch noch einmal deutlich mehr Make up benötigt als gewohnt.“ In der zweiten Runde zogen Nadine und Andreas Urban weitaus weniger nervös und sehr gelöst mit den Top-Paaren ihre Kreise. „Das war ein wahnsinniges Gefühl“, schwärmen beide unisono. Sie schafften es auch in dieser Runde noch einige Konkurrenten hinter sich zu lassen und beendeten das Turnier mit dem 67. Platz (von insgesamt 105 Paaren).

Danach waren weitere zwei Tage intensives Training in den lateinamerikanischen Tänzen angesagt, denn dann ging es erneut nach Stuttgart zum WDSF-Lateinturnier. Auch da war es für das Ehepaar, das in Weißenburg einen Tanzschule betreibt, ein erster Versuch auf großem internationalen Parkett. Auch hier qualifizierten sie sich für die zweite Runde und durften mit den besten Paaren tanzen. Am Ende waren sie das beste Duo aus der A-Klasse und erreichten Platz 30 (von insgesamt 55).

Uwe Mühling