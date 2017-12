Die VfL-Baskets fahren zum Mittelfrankenduell

Treuchtlinger gastieren am Samstag, 2. Dezember, beim Drittletzten in Herzogenaurach - vor 46 Minuten

TREUCHTLINGEN - Drei Spiele stehen für die VfL-Baskets heuer noch aus. Am heutigen Samstag in Herzogenaurach, eine Woche später zu Hause gegen Leitershofen und am 17. Dezember in Oberhaching.

Zwei der absoluten Topspieler in der 1. Regionalliga: Tim Eisenberger (li.) vom VfL Treuchtlingen und Robert Franklin von den Rockets Gotha beim Verfolgerduell beider Teams am vorigen Spieltag. © Uwe Mühling



Die Situation vor diesem Vorrunden-Endspurt bringt Treuchtlingens Trainer Stephan Harlander auf einen einfachen Nenner: „Solange wir gewinnen, spielen wir vorne mit; solange wir verlieren, geht es gegen den Abstieg.“

Klingt ein wenig verwunderlich, wenn man auf die Tabelle der 1. Basketball-Regionalliga Südost schaut und den VfL dort mit acht Siegen und nur zwei Niederlagen auf Rang drei stehen sieht. Doch für den Coach war die Marschroute von vornherein klar. Er wollte erst einmal zehn Siege für den sicheren Klassenerhalt, alles weitere werde sich zeigen. Durch die Saisonentwicklung sieht es Harlander zufolge danach aus, dass schon neun Siege reichen werden, weshalb für ihn vor dem Mittelfrankenduell in Herzogenaurach klar ist: „Der nächste Sieg bedeutet den Klassenerhalt.“

Sollte sich der VfL heute ab 19.30 Uhr in der Turnhalle des Gymnasiums in Herzogenaurach tatsächlich gegen die heimischen Longhorns durchsetzen, wäre es der neunte Saisonsieg für die Korbjäger aus dem Altmühltal. Im Vergleich des Dritten (VfL mit 16 Punkten) gegen den Drittletzten (Herzogenaurach mit vier Zählern) sind die Gäste vom Papier her auch der klare Favorit. Doch Harlander unterstreicht einmal mehr, dass es keine Selbstläufer gibt. „Jeder kann an einem guten Tag jeden schlagen. Du gewinnst in dieser Liga nicht mit einer unterdurchschnittlichen Leistung.“

In Herzogenaurach erwartet er „ein richtig schweres Spiel“, denn: „Die haben eine echt gute Mannschaft.“ Das haben die Longhorns zuletzt auch in Rosenheim bewiesen, wo sich die Truppe um Topscorer Mike Kaiser (im Schnitt 13,6 Punkte) erst in der Verlängerung geschlagen geben musste. „Sie hatten Rosenheim am Rande der Niederlage“, unterstreicht Harlander. „Die von Benni Aumeier gut gecoachten Herzogenauracher werden alles reinhauen, um uns das Leben schwer zu machen“, ist Stephan Harlander überzeugt. „Jeder von uns weiß, dass es nicht einfach wird“.

Verschmelzung von Team und Fans

Zur Unterstützung hofft er – wie im Vorjahr – wieder auf zahlreiche mitreisenden Fans. „Hinfahren, auf den Weihnachtsmarkt gehen, und dann uns anfeuern“, hält der VfL-Coach für den idealen Samstagsplan der Treuchtlinger Anhänger. Wie wichtig das Publikum sein kann, hat sich vergangene Woche beim Heimsieg gegen Gotha II gezeigt, „als Mannschaft und Fans zu einer Einheit verschmolzen“ (Harlander), was letztlich wohl der entscheidende Faktor für den furiosen Endspurt war. „Diese Verschmelzung darf ruhig öfter passieren“, findet der Treuchtlinger Trainer, sieht aber auch seine Mannschaft in der Pflicht: „Wir müssen das Publikum ein stückweit auch abholen.“

Sprich die Leistung müsse stimmen und die „Hingabe“ müsse da sein. Letztere sei letztlich auch das Erfolgsgeheimnis, um ganz vorne mitzuspielen. Andere Vereine setzen in der 1. Regio häufig auf ausländische Profis und haben andere finanzielle Möglichkeiten. Beim VfL mit seinem Amateur- und Nachwuchskonzept komme es vor allem auf die volle Konzentration und die mentale Stärke an. Und diese Komponenten will man auch in Herzogenaurach in die Waagschale werfen.

„Wir haben hier in Treuchtlingen ein besonderes Projekt“, betont Harlander und macht zugleich deutlich, worauf es gerade in Spielen wie gegen Herzogenaurach ankommt: „Jeder Spieler muss für sich Bock haben, seine beste Leistung zu zeigen, weil es Spaß macht für den VfL zu spielen und vorne mitzuspielen.“

Bis auf den weiter erkrankten Jonas Rauch stehen alle Mann zur Verfügung. Arne Stecher plagt sich zwar mit Achillessehnen-Problemen herum, ist aber ebenso dabei wie Tim Eisenberger, der seine Rückenbeschwerden mittlerweile überwunden hat. Wer von den Youngsters dabei sein wird, entschied sich erst gestern Abend beim Abschlusstraining, denn die VfL-Zweite spielt heute parallel um 19 Uhr in der Bayernliga beim TSV Gersthofen. Gute Chancen für die „Erste“ hat Luca Wörrlein: „Er trainiert so gut, dass sein erster Einsatz naht“, sagt Harlander über den Jüngsten in seinem Team.

Der VfL-Kader: Stefan Schmoll, Tim Eisenberger, Claudio Huhn, Simon Geiselsöder, Florian Beierlein, Arne Stecher, Jonathan Schwarz, Kevin Vogt, Luca Wörrlein, Tobias Hornn, Moritz Schwarz, Yannick Rapke.

