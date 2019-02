Die VfL-Baskets hoffen auf die Wende

Nach zuletzt drei Niederlagen wollen die Treuchtlinger am Samstag, 2. Februar, ab 19 Uhr gegen Breitengüßbach gewinnen - vor 23 Minuten

TREUCHTLINGEN - Mehr denn je brauchen die VfL-Baskets momentan die Unterstützung ihrer Fans. Alle drei Regionalliga-Spiele des neuen Jahres gingen bislang verloren. Die Treuchtlinger Korbjäger stecken in einer schwierigen Phase, wollen aber mit dem Publikum im Rücken beim heutigen Heimspiel alles daran setzen, um die erhoff­te Wende zu schaffen. Gegner ist der TSV Breitengüßbach und damit ein weiteres großes Kaliber. Spielbeginn ist um 19 Uhr in der Turnhalle der Senefelder-Schule.

Seit Jahren immer wieder ein heiß umkämpftes Duell: Die VfL-Baskets erwarten heute Abend den TSV Breitengüßbach. Vor einem Jahr (unser Bild) siegten die Treuchtlinger beim Heimspiel in der Verlängerung mit 105:101. © Uwe Mühling



Breitengüßbach kommt als Tabellendritter nach Treuchtlingen und gilt heute Abend in der aktuellen Situation als klarer Favorit. Die Oberfranken haben nicht nur das Hinspiel ge­gen den VfL mit 87:66 gewonnen, sondern sind mit 22 Punkten (elf Siege, fünf Niederlagen) auch der schärfste Verfolger des Führungsduos Oberhaching/Leitershofen. Nach der Vorrunde war der VfL noch bis auf zwei Punkte an Breitengüßbach dran, nach den drei Niederlagen zum Rückrunden-Auftakt ist das Team von Trainer Stephan Harlander jedoch zurückgefallen.

Ausgeglichene Bilanz

Momentan nehmen die VfL-Baskets mit einer ausgeglichenen Bilanz von acht Siegen und acht Niederlagen den siebten Tabellenrang ein (16 Punkte). „Nach neun Topjahren auf der sonnigen Seite müssen wir momentan lernen, dass es nicht immer so läuft. Es ist jetzt Normalzustand eingetreten“, sagt der Coach. Für ihn ist es wichtig, mit dieser Situation gut umzugehen, dem Ganzen „mit Hingabe zu begegnen und den nächsten Schritt zu machen“. Idealerweise bedeutet das: möglichst schnell wieder ein Spiel gewinnen, neues Selbstvertrauen tanken und von der „Frustschiene“ herunterkommen.

Harlander selbst ist keineswegs frustriert, sondern vielmehr „voller Tatendrang“, wie er vor dem Breitengüßbach-Spiel sagt. „Ich setzte mich mit allem dafür ein, dass wir uns heute mit einer kämpferischen und geschlos­senen Mannschaft präsentieren“, un­terstreicht der Treuchtlinger Trainer. Er hat viel Zeit ins Video-Studium des Gegners investiert und hofft, dass er seiner Truppe nun die richtigen taktischen Kniffe mit aufs Spielfeld geben kann. „Wir haben diese Woche auf jeden Fall gut trainiert“, findet der Trainer. „Es braucht jetzt aber auch einfach mal ein Glückserlebnis.“

Und es bedarf einer klaren Steigerung: Zuletzt in Oberhaching reichte dem Tabellenführer eine eher durchschnittliche Leistung, um den VfL klar zu bezwingen. Erschreckend war vor allem die schwache Wurfquote der Treuchtlinger – zum Beispiel fanden nur sieben von 26 Freiwürfen den Weg in den Korb. Die bislang erfolgreichs­te Offensive der Liga (1 363 Punkte, im Schnitt 85 Zähler) hat sich also eine Auszeit genommen. Das ist natürlich nicht zu kompensieren, wenn es wei­terhin defensiv nicht besonders läuft. Der VfL hat bereits 1 352 Körbe kassiert. Nur Bad Aibling steht in dieser Statistik schlechter da.

Ungeachtet solcher Zahlen ist es vor allem ein „mentales Problem“, das der Trainer ausgemacht hat und weshalb es für ihn vor allem darum geht, „die Köpfe der Spieler freizubekommen. Eigentlich ist es ja einfach: Jeder weiß Bescheid, jeder muss von Anfang an das Beste geben“, sagt der Coach. Er weiß aber auch, dass die Umsetzung dieses Gedankens in der momentanen Situation schwer ist.

Erik Land: Im Schnitt 19,2 Punkte

Zumal auch der Gegner eine echte Hausnummer ist. Spieler wie Erik Land (TSV-Topscorer mit 19,2 Punkten pro Spiel), Alexander Engel oder die Dippold-Brüder bringen reichlich Erfahrung im höherklassigen Basketball mit und sind zugleich die Anführer im Breitengüßbacher Team, das zuletzt zweimal gewonnen hat (gegen Goldbach und Hellenen München). Der VfL geht dagegen mit der Hypothek von drei Niederlagen in Serie ins Match und hofft auf die eingangs zitierte Wende. Bei der Treuchtlinger Aufstellung gilt es zu berücksichtigen, dass die „Zweite“ eine Stunde später in der Bayernliga Mitte beim Spitzenreiter TV Augsburg antreten muss. Im Detail wurden die Aufgebote für beide Treuchtlinger Teams gestern beim Abschlusstraining festgelegt. Wieder mit dabei ist nach seiner Zahnoperation Luca Wörrlein.

Der VfL-Kader: Stefan Schmoll, Claudio Huhn, Peter Zeis, Simon Geiselsöder, Florian Beierlein, Jonathan Schwarz, Kevin Vogt, Robin Seeberger, Jonathan Pospiech, Luca Wörrlein, Moritz Schwarz, Yannick Rapke, Tobias Hornn, Jens Kummer.

UWE MÜHLING