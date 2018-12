Die VfL-Baskets wollen es beim Tabellenführer wissen

TREUCHTLINGEN - Am ersten Spieltag hat die BG Leitershofen/Stadtbergen in Rosenheim verloren. Seither al­lerdings haben die Korbjäger aus den beiden Augsburger Stadtteilen neun Siege wie an einer Perlenkette aneinandergereiht und führen die Tabelle der 1. Regionalliga Südost an. Am elften Spieltag ist der VfL Treuchtlingen bei diesem „Team voller Selbstvertrauen“ zu Gast, wie es Stephan Harlander formuliert. Der VfL-Coach und seine Jungs treten um 19.30 Uhr mit einigen Personalsorgen in der Mehrzweckhalle in Stadtbergen an (Am Sportpark 1).

War zuletzt mit zweimal 19 Punkten der Topscorer beim VfL: Treuchtlingens Tim Eisenberger (links beim letztjährigen Duell gegen Leitershofen/Stadtbergen) kommt derzeit immer besser in Form. © Archivfoto: Bastian Mühling



Vergangene Saison dümpelten die Schwaben noch im hinteren Mittelfeld und verloren auch beide Spiele gegen den VfL. Aktuell teilt sich Leitershofen mit dem punktgleichen TSV Oberhaching die Tabellenspitze (beide je eine Niederlage). Diese Entwicklung ist aus Sicht des Treuchtlinger Trainers vor allem mit einem Spieler verbunden: Matthew Christopher Carr jr., wie der aktuelle Topscorer der 1. Re­gio mit vollem Namen heißt.

Carr kommt frisch von der Missouri Southern State University in Amerika, erzielt im Schnitt 26,9 Punkte, verteilt 3,6 Assists und holt 4,7 Rebounds – und das wohlgemerkt bei einer Körpergröße von nur 1,75 Meter. „Er ist ein kleiner, aber pfeilschneller Spieler. Ein klassischer Point Guard mit vielen Stärken. Er kann ein Spiel lesen, macht seine Mitspieler besser und ist ein Unterschied-Macher“, sagt Harlander über den 22 Jahre alten Überflieger, mit dem Leitershofen scheinbar das große Los gezogen hat und der mit der Nummer „0“ aufläuft.

„Alles investieren“

Der VfL-Coach hält Matt Carr für einen „speziellen Basketballer“, der sein Spiel hervorragend den jeweiligen Gegebenheiten anpasst. Harlander hält es allerdings für falsch, sich zu sehr auf den Topmann der „Basketball-Gemeinschaft Topstar Kangaroos Leitershofen/Stadtbergen“ (so der komplette Name der Augsburger Truppe) zu versteifen: Zum einen wür­de man damit die weiteren starken Spieler der Gastgeber, wie zum Beispiel Emanuel Richter (im Schnitt 14,1 Punkte) und Bernhard Benke (11,4 Punkte, 10,1 Rebounds), missachten. Zum anderen müsse man sich beim VfL vielmehr auf die eigenen Stärken konzentrieren.

„Wir müssen alles investieren, vor allem auch kämpferisch. Wir werden versuchen, eine echte Schlacht abzuliefern, müssen gut Abwehr spielen und unser Bestes geben“, fordert Stephan Harlander und ist überzeugt, „dass wir dann gegen jeden Gegner unsere Chance kriegen“ – also auch gegen den Spitzenreiter, der natürlich als Favorit ins Match gegen den Tabellenfünften geht. Obwohl der VfL zum großen Verfolgerfeld gehört, will der Coach nicht von einem Spitzenspiel sprechen. „Das verbietet sich angesichts der vier Nie­derlagen, die wir bereits kassiert ha­ben“, meint Harlander. Obendrein müsste man in der ausgeglichenen und dicht gedrängten Liga sonst ja gleich immer von einem Topspiel sprechen, wenn Teams von den Plätzen eins bis elf aufeinandertreffen.

Der Treuchtlinger Trainer will das Spiel „mit Lockerheit, aber auch mit einem gewissen Selbstvertrauen“ angehen. Sollten Leistung und Einsatz stimmen, am Ende aber nichts Zählbares herausschauen, dann müsste man damit leben. „Wir sollten aber auf jeden Fall unseren VfL-Stolz mit heimbringen“, findet der Coach, der seine Mannschaft „personell gehandicapt“ und „körperlich nicht gut aufgestellt“ sieht.

Stefan Schmoll (Bluterguss im Knie) und Simon Geiselsöder (Leistenverletzung) werden im Normalfall wie zuletzt beim Heimsieg gegen Rosenheim erneut ausfallen. Jonathan Schwarz hatte unter der Woche mit einer Grip­pe zu kämpfen – sein Einsatz ist fraglich. Robin Seeberger hat wegen seiner Verletzung am Handgelenk im Training pausiert, dürfte heute aber wieder im Einsatz sein. Diese Situation akzeptiert der Trainer, weil sie im Sport im Lauf einer Saison letztlich dazugehört. Harlander setzt gleichzeitig aber auf seine anderen Trümpfe im Team . . .

. . . Tim Eisenberger und Peter Zeis kamen in den vergangenen Partien immer besser in Form; Claudio Huhn, der zuletzt Kapitän war, ist ein Bas­ketballer, der immer für ein überragendes Spiel gut ist; Florian Beierlein lieferte zuletzt zwei starke Partien gegen Ansbach und Rosenheim ab; Youngster Luca Wörrlein (vor wenigen Wochen 18 Jahre alt geworden) ist voll im Kommen; Kevin Vogt spielte gegen Rosenheim eine klasse Defense. Oder anders formuliert: Es sind genügend Spieler da, die für die etwaigen Ausfälle in die Bresche springen können.

Und es ist auch so, dass Leitershofen einigen Respekt vor dem VfL hat. Beim Tabellenführer spricht man im Vorfeld von einem „Highlight-Spiel“ und der „bisher vielleicht höchsten Hürde“ für das Team von Trainer Ian Chadwick. „Wir messen Treuchtlingen nicht am Punktestand, sondern an ihrem herausragenden Niveau, und abgerechnet wird bekanntermaßen dieses Jahr an Ostern und nicht schon vor dem Nikolaus“, sagt der Kangaroos-Coach. Klingt dann doch irgendwie nach Spitzenspiel.

Der VfL-Kader: Tim Eisenberger, Claudio Huhn, Peter Zeis, Florian Beierlein, Kevin Vogt, Robin Seeberger, Jonathan Pospiech, Luca Wörrlein, Moritz Schwarz, Yannick Rapke, Tobias Hornn, Jens Kummer, Simon Geiselsöder (?), Stefan Schmoll (?), Jonathan Schwarz (?).

UWE MÜHLING