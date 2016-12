Die VfL-Zweite ging erst in den Schlussminuten k. o.

Treuchtlinger unterlagen im Abstiegskampf beim direkten Konkurrenten Schwaben Augsburg - 14.12.2016 08:43 Uhr

TREUCHTLINGEN - Im Kampf um den Klassenerhalt in der Basketball-Bayernliga Mitte hat der VfL Treuchtlingen II zwei wichtige Punkte beim direkten Konkurrenten TSV Schwaben Augsburg verloren. Die Gäste mussten sich nach viel Auf und Ab mit 63:73 geschlagen geben.

Erfolgreichster Werfer in Augsburg: Nico Jahnel erzielte 22 Punkte für die VfL-Zweite, musste sich mit seinem Team aber geschlagen geben. © Uwe Mühling



Das Spiel der beiden Tabellennachbarn und abstiegsbedrohten Teams begann sehr ausgeglichen. Mit einem 6:2-Lauf konnten die Treuchtlinger dann aber das erste Viertel mit 18:12 für sich entscheiden. Nach dem 24:14 (elfte Minute) für den VfL durch den überragenden Nico Jahnel stellten die Einheimischen ihre Verteidigung um. Sie holten in der Folgezeit Punkt um Punkt auf und übernahmen schließlich mit einem 9:0-Run zum 33:29 (19.) die Führung. Beim Stand von 35:33 für Augsburg ging es in die Pause.

Im dritten Durchgang übernahmen die Gäste zunächst wieder das Kommando. Nach einem „Dreier“ von Jens Kummer stand es 44:37 für die VfL-Baskets (23.). Die Augsburger ließen sich allerdings nicht abschütteln und konterten selbst mit einem 8:0-Zwi­schenspurt. In der letzten Minute des dritten Abschnitts setzten sie sich un­ter anderem mit einem Dreipunktewurf von Kevin Castek zum 55:49 ab.

Es blieb aber weiterhin spannend, denn die junge Treuchtlinger Truppe von Trainer Marius Lang ging noch einmal mit 59:58 (35. Minute) in Führung. Doch in den folgenden vier Minuten erhöhten die Hausherren den Druck in der Verteidigung und ließen keinen Zähler zu. Selbst gelang ihnen ein 15:0-Lauf zur Entscheidung. Endstand: 73:63 für Schwaben Augsburg, das nun vier Siege am Konto hat.

Die VfL-Zweite folgt mit drei Siegen, hat aber noch den ESV Ingolstadt-Ringsee und den ASV Cham hinter sich. Im letzten Spiel des Jahres erwartet die Treuchtlinger Regionalliga-Reserve am Sonntag, 18. Dezember, um 16.00 Uhr den Tabellenfünften TV 1847 Augsburg und wird alles daran setzen, um die Vorrunde mit einem Sieg abzuschließen.

VfL Treuchtlingen II: Nico Jahnel (22 Punkte), Oliver Linss (17), Tobias Heinz (8), Lars Stecher (8), Jens Kummer (6), Sebastian Burger (2), Moritz Schwarz und Luca Wörrlein.