Die Vögel im Weißenburger Land zählen

WEISSENBURG - An diesem Wochenende ruft der Landesbund für Vogelschutz dazu auf, eine Stunde lang die Vögel im eigenen Garten zu zählen. Mit den Ergebnissen erhofft man sich Aufschlüsse über die Entwicklung der Vogelpopulation im Freistaat. Und das ist durchaus spannend, denn die Vögel hatten es die vergangenen zwei Jahrzehnte nicht leicht.

Wo früher 100 Spatzen pfiffen, sind es heute vielleicht noch zehn, meint der Landesbund für Vogelschutz: Deshalb sollten sich möglichst viele Menschen an diesem Wochenende eine Stunde Zeit nehmen, und die Vögel in ihrem Garten zählen. So erhofft man sich weitere Aufschlüsse über die Vogelpopulation in Bayern. © Ralph Sturm/LBV



In Europa soll ihre Zahl in den vergangenen 20 Jahren um 300 Millionen Exemplare gesunken sein. Und auch auf dem Land ist die Situation problematisch. Die seltenen Wiesenbrüter entlang der Altmühl bereiten Sorgen, und selbst der Spatz ist nicht mehr das, was er mal war.

Mit der Wiesmet bei Gunzenhausen und den Altmühlauen bis hinunter nach Trommetsheim und Bubenheim gibt es in der Region eines der bedeutendsten Wiesenbrütergebiete Europas. Allerdings geht es so seltenen Arten wie der Uferschnepfe, dem Großen Brachvogel, dem Wachtelkönig, dem Wiesenpieper oder dem Braunkehlchen auch hier alles andere als gut. „Uns fehlen vor allem die Jungvögel. Die Brutpaare kriegen einfach keinen Nachwuchs mehr hoch“, sagt Verena Auernhammer, die Gebietsbetreuerin des LBV. Gerade ist sie im Außeneinsatz. Mit einem Praktikanten sucht sie auf bewirtschafteten Wiesen nach Nestern.

Die Wiesenbrüter machen Sorgen

Die Zusammenarbeit mit den Bauern laufe gut. „Wenn wir ein Nest gefunden haben, dann waren die Landwirte immer höchst kooperativ“, sagt Auernhammer. Zwei Wochen später die Wiese zu mähen, kann reichen, um ein paar seltene Vögel mehr in der Region zu haben. Und bei vielen Arten zählt mittlerweile jedes einzelne Exemplar. „Bei uns hier geht es den Wiesenbrütern noch vergleichsweise gut. Wir haben recht hohe Bestände, aber da reden wir jetzt auch nicht von Hunderten, sondern eher von ein paar Dutzend.“

Die meisten seltenen Vögel kennt Verena Auernhammer persönlich. Also zumindest weiß sie, wo sie brüten, wie ihr Bruterfolg in den vergangenen Jahren war und wie es in dieser Saison ausschaut. Deswegen weiß sie auch, dass es mit den Beständen seit einigen Jahren bergab geht. „Wir wissen nicht genau, woran es liegt. Das kann sehr vielfältige Gründe haben: die Witterung, die Landnutzung, die Bodenverhältnisse, aber auch Nesträuber wie Fuchs oder Wildschweine“, sagt die LBV-Expertin. Der sinkende Bestand ist besonders bedenklich, weil die Voraussetzungen hier in der Region besonders gut sind. „Im Wiesmet sind 50 Prozent der Flächen im Vertragsnaturschutz, und weiter die Altmühl hinunter haben mehr als 5000 Hektar ebenfalls einen Schutzstatus als Natura-2000-Flächen. Nach solchen Zahlen würden sich andere die Finger lecken.“

Ein Kiebitz-Gelege: Auch in der Region brüten die Kiebitze gerade. Die seltenen Vögel nisten allerdings oft in Feldern und fallen dann den Maschinen der Landwirtschaft zum Opfer. Der LBV setzt auf die Information der Bauern. © Rasbak



Allerdings stehen die Wiesenbrüter in ganz Bayern, ja bundesweit unter Druck. „Das ist eine der gefährdetsten Vogelgruppen überhaupt“, stellte die Gebietsbetreuerin fest. Den Rückgang vor Ort hält sie für mehr als eine natürliche Schwankung. „Der hält einfach schon zu lang an, dass man es nur mit Schwankungen erklären könnte.“ Deshalb sei es umso wichtiger, dass auch Spaziergänger und Naturnutzer pfleglich mit den seltenen Gästen umgehen. So sollten die Tiere in der Brutzeit so wenig wie möglich gestört werden. Das bedeutet auch, dass Spaziergänger in Feuchtwiesengebieten auf den ausgewiesenen Wegen bleiben sollten.

Auffallend weniger sind die Vögel im Übrigen auch im heimischen Garten geworden. Das ist das Ergebnis der „Winterstunde der Gartenvögel“ vom Dezember 2016. Hier will Heidrun Albrecht, die Leiterin der LBV-Station in Muhr am See, aber keine Katastrophenstimmung aufkommen lassen. „Uns haben ganz deutlich die nördlichen Wintergäste wie der Bergfink, die Zeisige oder der Seidenschwanz gefehlt“, erklärt sie. In deren Heimat sei es im vergangenen Winter so mild gewesen, dass sie die Reise in den „Süden“ gar nicht angetreten haben.

Vögel futterten im Wald

Ein Grund für die Ruhe im Garten könnte auch das gute Jahr im Wald gewesen sein, vermutet Albrecht. „Wir hatten ein sehr gutes Buchenjahr, und dann finden die Vögel da auch genug Futter.“ Hinzu kommt ein nasses Frühjahr 2016, das für größere Brutverluste geführt haben dürfte. Sie denkt, dass eine Kombination natürlicher Faktoren für den Rückgang der Zahlen in diesem Winter gesorgt hat. Das ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass viele Singvogelarten „Verlierer der landwirtschaftlichen Umstrukturierung“ seien.

Das gilt im Übrigen auch für Allerweltsvogelarten wie den Spatz, der in Bayern seit dem vergangenen Jahr sogar auf der Vorwarnstufe für die Rote Liste der Brutvögel steht. Der Vogel ist seit Jahrhunderten ein menschlicher Kulturfolger. Mit den jüngsten Entwicklungen tut er sich aber schwer, schon weil er an modernen energetisch optimierten Häusern kaum mehr Nistmöglichkeiten findet. Dem Haussperling gilt deshalb in diesem Jahr bei der Stunde der Gartenvögel an diesem Wochenende ein besonderes Augenmerk.

Alle Teilnehmer sind aufgerufen, sich im Laufe des Wochenendes eine Stunde lang in den Garten zu setzen und die Vogelarten zu notieren, die sie dort sehen. Auf der Internetseite www.stunde-der-gartenvoegel.LBV.de findet man nicht nur Zählbögen zum Herunterladen, sondern auch Hilfen, wie man die verschiedenen Vögel korrekt bestimmt.

Bei der letztjährige Stunde der Gartenvögel landete der Spatz im Übrigen noch auf Platz eins der am häufigsten gesichteten Vögel im Landkreis. Auf Platz zwei kam sein kleinerer Bruder, der Feldsperling. Auf den Plätzen folgten Amsel, Star, Kohlmeise, Blaumeise, Grünfink, Elster und Mehlschwalbe. Aber auch so seltene Gäste wie Schwarzspecht, Eisvogel, Turmfalke oder Gimpel wurden vergangenes Jahr in Weißenburg-Gunzenhausen gesichtet.

