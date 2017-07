Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Ideales Wetter zum Altstadtfest-Sonntag Ideales Wetter herrschte beim Altstadtfest-Sonntag in Weißenburg und so fanden sich auch am dritten Festtag richtig viele Menschen ein. Sie erlebten unter anderem die skurrilen Straßenmusiker von Motovidlo aus Prag, die jungen Tänzer des Stylissimo Dancestudios und die schrägen Spielleut Bordunitas beim historischen Stadtgrabenfest. Abends dann herrschte bestes Biergartenwetter, zu dem unter anderem die Frankenbänd am Marktplatz sowie Holm & Co. auf der Cancun-Bühne in der Luitpoldtraße in die Saiten hauten.

Regionalliga-Premiere VfB Eichstätt spielte 2:2 vor 1250 Zuschauern

Das Weißenburger Altstadtfest lockt die Massen an Nachdem das Wetter besser wurde, ging die Party beim Weißenburger Altstadtfest am Samstag weiter – und zwar noch intensiver. Wahre Menschenmassen feierten bei Musik von Aeroplane in der Luitpoldstraße, Strabande im Römischen Weingarten, der Spielleute Bortunitas im Stadtgraben und von Picked up beim Brunnenfest. Nicht zu vergessen: die Chubby hedgehogs, die den Marktplatz rockten.