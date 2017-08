Die Zecken haben Hochsaison in Altmühlfranken

WEISSENBURG - Es ist Sommer, und damit wieder Hochsaison für Zecken. Die Spinnentiere können allerlei gefährliche Krankheiten wie Borreliose oder Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen. Weißenburg-Gunzenhausen gehört nach wie vor zu den Risikogebieten. Deshalb ist die Gefahr eines Bisses, vor allem für Personen, die sich oft in der Natur aufhalten, erhöht. Es wird daher zu Impfungen geraten.

Hochsaison für Zecken © Pfizer/zecken.de



Laut Gesundheitsamtsleiter Carl-Heinrich Hinterleitner ist das Zeckenrisiko im Landkreis im Vergleich zu den Vorjahren gleichgeblieben. Das klingt besser, als es ist: Denn das Ze­ckenrisiko in der Region ist hoch. Zumindest ist man im Landkreis FSME-Risikogebiet. Ein Umstand, der allerdings für fast ganz Bayern gilt. Etwa drei Prozent der Zecken in der Region sind laut Statistik mit den FSME-Viren infiziert. Das bedeutet rein rechnerisch allerdings auch, dass man 33-mal gebissen werden müsste, bis einen schließlich eine infizierte Zecke erwischt. So zumindest in der Theorie, in der Praxis kann man natürlich auch beim ersten Mal das Pech haben, einen FSME-Träger zu erwischen.

Dass die Gefahr sich aber doch in Grenzen hält, das zeigt, dass es etwa drei bis fünf FSME-Erkrankungen im Landkreis pro Jahr gibt, wie Hinterleitner feststellt. Allerdings können Zeckenbisse auch Borreliose auslösen, was nicht meldepflichtig ist, weswe­gen es darüber auch keine Statistiken gibt. Man geht in Deutschland davon aus, dass etwa jeder 100. Zeckenstich zu einer Borreliose führt. Ein Anzeichen für eine Erkrankung kann ein roter Ring um die Bissstelle sein sowie grippeähnliche Symptome. Dann muss umgehend ein Arzt aufgesucht werden. Im Falle einer frühzeitige Antibiotika-Therapie lassen sich etwa 95 Prozent der Erkrankungen unkompliziert behandeln.

Bleibt eine Borreliose allerdings unerkannt und unbehandelt, kann diese zu chronischen Schädigungen unter anderem des Herzens, der Nerven und der Gelenke führen. Bei FSME handelt es sich um eine Fieber­erkrankung. Gehirnentzündung und Schädigung des Rückenmarks können in besonders schweren Fällen vorkommen. Im Extremfall kann die Krankheit tödlich enden.

Im Falle eines Bisses ist es wichtig, die Zecke möglichst schnell zu ent­fernen. Je länger diese Blut saugen kann, umso mehr steigt das Risiko einer Infektion. Auch danach sollte die Stelle noch für einige Zeit beobachtet werden, bei eventuellen Veränderungen an der Haut sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Lange Kleidung hilft

Am besten man schützt sich von vornherein, sodass man erst gar nicht gebissen wird, rät das Gesundheitsamt. Lange Kleidung kann genauso helfen wie Schutzsprays. Nachdem man in der Natur unterwegs war, sollte man den eigenen Körper aber auf alle Fälle gründlich absuchen, denn gerade an geschützten Stellen, zum Beispiel unter den Armen oder in den Kniekehlen, beißen sich die Zecken gerne fest.

Die Gefahr von Zeckenbissen besteht dabei aber nicht nur im Sommer, wie Carl-Heinrich Hinterleitner feststellt Hinterleitner. Es seien schon Fälle von März bis Dezember vorgekommen. Die kleinen Parasiten halten sich meist im Gras, Gebüsch oder in anderer niedrig stehender Vegetation auf und fallen nicht, wie oftmals fälschlich angenommen, vom Baum.

Hinterleitner empfiehlt eine Impfung, die allerdings nur vor FSME schützt.

„Die Impfung ist absolut sinnvoll, gerade für Leute die sich oft im Wald, auf Wiesen oder am See aufhalten“, sagt auch Klaus Wetzel, der Apotheker der Burg-Apotheke. Den Impfstoff gibt es sowohl für Erwachsene als auch in abgeschwächter Form für Kinder bis 15 Jahre. Die Burg-Apotheke liefert den Impfstoff an Haus- und Kinderärzte aus. Von Februar bis Juli dieses Jahres wurden von der Burg-Apotheke circa 300 Dosen ausgeliefert, im Vorjahr waren es rund 250. Die Impftendenz ist also leicht steigend, lässt sich an diesen Zahlen ablesen. Und das macht sich auch bemerkbar. Klaus Wetzel ist in den vergangenen drei Jahren kein Fall von FSME in seiner Apotheke bekannt. Borreliose kommt im Vergleich dazu deutlich häufiger vor.