Die "Zweite" holte "big points" im Abstiegskampf

Treuchtlinger gewannen das Reserveduell gegen Nördlingen in der Bayernliga Mitte - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - In der Bayernliga Mitte hat die zweite Mannschaft der VfL-Baskets Treuchtlingen mit dem fünften Saisonsieg den Anschluss an das hintere Mittelfeld wie­derhergestellt. Durch den Erfolg gegen den Tabellennachbarn TSV Nördlingen II liegt die Truppe von Trainer Marius Lang jetzt nur noch zwei Punkte hinter den Riesern sowie dem TV Dingolfing.

Konnte zufrieden ins Scouting blicken: Oliver Linss erzielte 25 Punkte für die VfL-Zweite. Foto: Uwe Mühling



Der 78:54-Sieg der Altmühlfranken war im Derby gegen die Nordschwaben nur im ersten Viertel gefährdet. „Es war die erwartet hart umkämpfte Partie. Man hat von Anfang an gesehen, dass es heiß hergeht“, beschrieb Coach Lang die Anfangsphase. Danach entschieden die Treuchtlinger die folgenden drei Viertel für sich. Die VfL-Korbjäger Baskets bekamen im zweiten Viertel „deutlich besseren Zugriff“ (Lang), und die Umstellung auf Zonenverteidigung zeigte Wirkung. Immer wieder nutzte sein Team die Größenvorteile und brachten den Ball zum Brett.

„Wir haben Nördlingen dann in der zweiten Halbzeit bei 22 Punkten gehalten. Das war der Schlüssel zum Sieg“, stellte Marius Lang im Anschluss an die Partie fest. Aber selbst gegen Ende des dritten Viertels war das Match noch nicht entschieden. Mit 16:11 gewannen die Gastgeber das dritte Viertel und gingen mit acht Punkten Vorsprung in den Schluss­abschnitt (51:43). Dort wurde es dann deutlich. Mit 27:11 ging der letzte Durchgang an die VfL-Zweite, die sich förmlich den Frust der letzten Wochen von der Seele spielte.

„Ich hoffe, dass es nicht nur ein Sieg für die Tabelle, sondern auch für unsere Köpfe war“, umschrieb der Coach auch seinen persönlichen Zustand. Auf sich aufmerksam machte nicht zuletzt U18-Youngster Jens Kummer, der sich mit neun Punkten, darunter zwei erfolgreiche Dreier, gut in Szene setzte. Topscorer aufseiten der Baskets war am Ende Oliver Linss, der sich überragende 25 Punkte auf dem Spielberichtsbogen eintragen ließ, gefolgt von Alexandros Mavropoulos mit 22 Punkten.

Am kommenden Wochenende steht für die VfL-Zweite ein weiteres Kellerduell auf dem Plan, denn am Sonntag, 12. Februar, um 15.00 Uhr müssen die Treuchtlinger Youngster beim Schlusslicht ASV Cham in der Oberpfalz antreten.

VfL Treuchtlingen II: Sebastian Burger (3 Punkte), Leon Fruth (8), Tobias Heinz (4), Tobias Horn (2), Nico Jahnel (3), Jens Kummer (9), Oliver Linss (25), Alexandros Mavropoulos (22), Moritz Rettner, Moritz Schwarz und Lars Stecher (2).

TSV Nördlingen II (Topwerte): Philipp Bühler (13 Punkte), David West (13), Florian Sefranek (10).

Uwe Mühling