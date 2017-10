Gelungene Heimpremiere: In der Landesliga Nord-West konnten sich die Volleyball-Damen des TSV 1860 Weißenburg als Aufsteiger mit 3:1 gegen Bayreuth und mit 3:2 gegen Dombühl durchsetzen. Viele Zuschauer erlebten in der Turnhalle am Seeweiher zwei sehenswerte Matches. © Uwe Mühling