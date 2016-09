Doppeltes „Einfach toll“ von Doppelhammer

PLEINFELD - „Einfach toll, einfach toll“. Andreas Doppelhammer musste es gleich doppelt sagen und meinte es auch doppelt. Zum einen freute sich der Lokalmatador vom Pleinfelder Verein M.O.N. (Mannschaft ohne Namen) über seinen Sieg beim Halbmarathon am gestrigen Sonntag und avancierte damit nach Platz eins beim Altmühlseelauf zum inoffiziellen „Champion 2016“ im Fränkischen Seenland. Zum anderen hat dem Gunzenhausener die sechste Auflage des Seenlandmarathons trotz – oder gerade wegen des leichten Dauerregens – richtig gut gefallen.

So sehen Sieger aus (von links): Giovani Gonzalez Popoca und Manuela Schober gewannen beim Marathon, Andreas Doppelhammer und Hana Megesa Abo lagen beim Halbmarathon vorn. © Uwe Mühling



Doppelhammer war einer von denen, die als Sieger im Mittelpunkt standen und am Mikrofon der wie immer bestens aufgelegten Moderatoren Andreas Kübler und Alexander Höhn schon kurz nach ihrem Zieleinlauf in Pleinfeld die ersten Fragen beantworteten. Das galt auch für den souveränen Marathon-Gewinner Giovani Gonzalez Popoca (LG Passau), die Frauensiegerin Manuela Schober (WSV Otterskirchen) sowie einige Lokalmatadore. Nur die schnellste Frau beim Halbmarathon, Hana Megesa Abo vom LAC Quelle Fürth, ging im allgemeinen Trubel unter. Dabei hatte sie mit 1:22:25 Stunden eine wirklich tolle Zeit und über vier Minuten Vorsprung vor Marianne Odörfer (Wasserwacht Weißenbrunn, 1:26:37). Auf Rang drei folgte Theresa Wild (LG Warching, 1:27:17).

Doppelhammers Zeit von 1:16:07 bescherte ihm im Halbmarathon der Männer einen komfortablen Vorsprung auf die Verfolger Oliver Wechsler vom Geh-Punkt Weißenburg und Karlheinz Kurtz vom SV Maureen, die sich in 1:17:41 den zweiten Platz teilten. Als weitere heimische Athleten waren der Weißenburger Aristides Schneider (M.O.N., 1:21:14) auf Rang fünf, Thomas Foistner (Arriba Göppersdorf, 1:21:43) als Sechster und Holger Hirschmann (TSG Solnhofen, 1:23:01) als Neunter ebenfalls hervorragend unterwegs und durften sich über ihre beiden Top-Ten-Platzierungen freuen.

Willkommene Anfeuerung: Der Weißenburger Lukas Sörgel, der am Ende auf einem starken dritten Marathon-Rang kam, läuft hier gerade an der Trommelgruppe Ghanais an der Allmannsdorfer Arche vorbei (im Hintergrund die MS Brombachsee). © Mühling



Beim Männer-Marathon lief Popoca einen Start-Ziel-Sieg in 2:40:21 Stunden heraus. Dabei war es für den aus Mexiko stammenden Wahl-Bayern nur ein Trainingslauf im Hinblick auf die Deutsche Meisterschaft in Frankfurt, wo er unter die besten 20 kommen will. Zweiter wurde Jan Fischer (Proactive Roth, 2:45:17) und Dritter der Weißenburger Lukas Sörgel vom Salomon-Trailrunning-Team. Er hatte sich etwas mehr vorgenommen, hatte allerdings mit Wadenproblemen zu kämpfen. Dass er durchhielt, ist ihm hoch anzurechnen und zeigt, dass er auch für sein anstehendes nächstes Ziel, den Arber-Ultra-Marathon, den nötigen Biss hat. „Zumindest habe ich mein Ziel erreicht unter drei Stunden zu bleiben“, sagte der Youngster nach 2:57:43. Knapp über der magischen Grenze, aber auf den ebenfalls hervorragenden Plätzen fünf und sechs lagen Michael Kreißl vom TV Pappenheim und Robert Zerbe (Altmühltaler Mineralbrunnen).

Josef „Sepp“ Schiele ist es zu verdanken, dass Manuela Schober erstmals in Pleinfeld am Start war. Der Streckenchef des Seenlandmarathons hat die Ausdauersportlerin vom WSV Otterskirchen über den Challenge in Roth und Transalpine Run kennengelernt und nun an den Brombachsee gelotst, wo sie in 3:18:37 vor Susanne Harz (RC Vorwärts Speyer, 3:24:14) und Sonja Müller (TSV Katzwang, 3:25:58) den Marathonsieg bei den Frauen bejubeln durfte.

Einen klaren Zuwachs gab es heuer bei den Marathonstaffeln, wo vor allem viele Firmen ihre sportlichen Mitarbeiter auf den Kurs schickten. Am schnellsten unterwegs war die Männer-Crew von M.O.N., die vor Arriba Göppersdorf gewann und damit eine kleine Revanche für den Landkreislauf nahmen, bei dem die jungen Arribas heuer für eine Wachablösung gesorgt hatten. Bei den Frauen hatte der Geh-Punkt Weißenburg das schnellste Team, bei den Mixedstaffeln lag „Run with a Smile“ vorn und bei den Firmen das Sanmina Team I gefolgt von der Lebenshilfe Weißenburg – Hut ab!

