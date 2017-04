Drei Verletzte hat ein Unfall gam sogenannten Bärenloch gefordert. Zwei Autos wurden dabei zerstört. Ein 52-jähriger Weißenburger fuhr von Weißenburg in Richtung Oberhochstatt. An der Abzweigung zur Wülzburg geriet er mit seiner Limousine aufs Bankett. Das Fahrzeug kam ins Schleudern und krachte mit hoher Wucht frontal gegen den Wagen eines älteren Ehepaares aus Bergen. Alle drei Unfallbeteiligten wurden verletzt. Zur Behandlung wurden das Ehepaar ins Krankenhaus Eichstätt und der Unfallverursacher in die Klinik Gunzenhausen gebracht. Die Feuerwehr Weißenburg sperrte das Bärenloch für die Zeit der Bergung, band ausgelaufene Betriebsstoffe und half beim Bergen der Verletzten. © Robert Renner