Dritter Energietag in Altmühlfranken

Am 6. Mai in Treuchtlingen - vor 1 Stunde

WEISSENBURG/TREUCHTLINGEN - Der 3. Altmühlfränkische Energietag in Treuchtlingen wird in diesem Jahr um ein Energiesparfestival erweitert. Der Energietag, den die Zukunftsinitiative Altmühlfranken (ZIA) gemeinsam mit der Stadt Treuchtlingen veranstaltet, findet am Sonntag, 6. Mai, von 10 bis 22 Uhr statt. Veranstaltungsorte sind die Stadthalle und der Festplatz.

Freuen sich auf den 3. Altmühlfränkischen Energietag: Landrat Gerhard Wägemann und die Mitarbeiter der Zukunftsinitiative Altmühlfranken, Kathrin Kimmich und Andreas Scharrer. © Markus Steiner



Der Altmühlfränkische Energietag findet alle zwei Jahre statt. In diesem Jahr wird er um das „Energiesparfes­tival Synergie“ erweitert. Die dahin­tersteckende Idee erklärt Regional­manager Andreas Scharrer: „Eigentlich ist es ganz einfach. Energie, die nicht benötigt wird, muss nicht erst hergestellt werden. Wer seinen Energiebedarf senkt, nutzt die umweltfreundlichste Energiequelle.“ Ein Appell, den auch Landrat Gerhard Wägemann künftig öfter befolgen will: Der Chef der Kreisbehörde will kürzere Strecken ab sofort nicht mehr mit dem Dienstwagen, sondern mit dem eigenen E-Bike zurücklegen.

Regionalmanager Scharrer zufolge kann jeder etwas beitragen, wenn er versucht, im Alltag mit weniger Energie auszukommen und somit der gesamtgesellschaftliche Ressourcenverbrauch reduziert wird. Wie das gelingen kann, dazu sollen der Energietag und das Energiesparfestival Inspirationen und praktische Anregungen mittels kreativer Workshops, einer Nachhaltigkeitsmesse sowie einem bunten Bühnenprogramm aus Unterhaltung und Vorträgen vermitteln.

So kann man unter anderem selbst Gästepantoffeln aus alten Jeans nähen, an einer Kleidertauschbörse teilnehmen, E-Bikes auf einer speziellen Teststrecke ausprobieren oder kaputte Haushalts- und Elektrogeräte im „Repair-Café“ richten lassen. Vielversprechend hört sich unter anderem auch der Workshop mit Schülern des Werner-von-Siemens-Gymnasiums an, in dem aus alten Schallplatten neue Schüsseln entstehen.

„Energiewandler“ und „Kraftwerk“

Das Festival gliedert sich in folgende Bereiche: Unter dem Motto „Kraftwerk“ finden Workshops rund um ein bewusstes Leben statt. „Transforum“ nennt sich die Mikro-Messe für lokale Unternehmen und Organisationen. Hinter dem Schlagwort „Energiewandler“ verbergen sich Ausflüge zu den entfernter gelegenen Locations, den sogenannten „Satelliten“. Und last but not least ist natürlich auch für Essen und Trinken sowie Unterhaltung gesorgt. Das Motto lautet hier „Ladestation“.

Mit diesem Energiesparfestival wollen die Stadt Treuchtlingen und die ZIA ein möglichst breites Publikum und vor allem auch junge Menschen zu einem nachhaltigen Lebensstil animieren. Denn jeder kann über sein Konsumverhalten den gesamtgesellschaftlichen Ressourcenverbrauch reduzieren.

Das Bayerische Landesamt für Umwelt unterstützt das Energiesparfestival mit einem umfangreichen Maßnahmenbündel und lädt am Abend von 19 bis 22 Uhr zur „Headphoneparty“ mit Bayern-3-DJ Tonic ein. Zu den Beats, die nur aus den Kopfhörern kommen, die man ausleihen kann, gibt es Gegrilltes, Flammkuchen, Waffeln und vieles andere mehr. Der Abend klingt, auch dank der Kopfhörer, die die Lärmverschmutzung deutlich minimieren, also wirklich ruhig und gechillt aus.

Alle Informationen zum Energietag und zum Festival gibt es unter www.altmuehlfranken.de/energietag und unter www.synergie-festival.de.

Markus Steiner