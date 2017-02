Dritter Sieg in Serie für die VfL-Zweite

TREUCHTLINGEN - Die zweite Basketball-Herrenmannschaft des VfL Treuchtlingen befindet sich in der Bayernliga Mitte auf einem guten Weg in Richtung Klassenerhalt. Gegen den FC Tegernheim gelang der Truppe von Trainer Marius Lang der dritte Sieg in Serie (86:75), der mit einer Verbesserung auf Platz sieben verbunden war.

Alles im Griff: Jonas Rauch erzielte 16 Punkte für die zweite Mannschaft der VfL-Baskets © Foto: Mühling



Im ersten Viertel fand die sehr junge VfL-Zweite – immerhin vier U18-Spieler kamen zum Einsatz – besser in die Partie (24:10), doch vor allem Michael Schmidl und Muhamet Tatli brachten ihr Team bis zur Halbzeitpause zurück ins Spiel (39:34). Im dritten Abschnitt übernahmen die Gäste aus Tegernheim dann sogar die Führung in der Senefeler-Turnhalle, doch Jonas Rauch startete mit sieben Punkten in Folge einen 13:4-Lauf und sorg­te für die VfL-Führung vor dem Schlussviertel (57:53).

Dort brachten die Treuchtlinger die Partie nach Hause und entschieden durch den 86:75-Endstand (Hinspiel 67:74-Niederlage) auch noch den direkten Vergleich mit den jetzt punktgleichen Tegernheimern für sich. Bes­ter Treuchtlinger Werfer war einmal mehr Oliver Linss mit 24 Punkten.

Zweistellig trafen auch Tobias Heinz, Jonas Rauch (beide 16) und Leon Fruth (12). Auf Tegernheimer Seite ragten die bereits erwähnten Michael Schmidl und Muhamet Tatli mit insgesamt 25 beziehungsweise 23 Punkten heraus.

Durch den Sieg kletterten die VfL-Jungs (14 Zähler) in der Tabelle der Bayernliga Mitte auf Rang sieben (punktgleich mit Tegernheim und Nördlingen II). Nach der Faschingspause hat die VfL-Zweite ein weiteres Heimspiel und erwartet dazu am Sonntag, 5. März, um 16.00 Uhr einen dicken Brocken, nämlich den Tabellenführer TSV Wolnzach.

Für eine Überraschung hat zuletzt die „Dritte“ des VfL gesorgt, die in der Bezirksklasse den Tabellenzweiten TV Fürth 1860 mit 71:59 bezwang und dadurch die rote Laterne des Schlusslichts abgeben konnte. Die Treuchtlinger U16 musste sich hingegen ebenfalls zu Hause dem Post SV Nürnberg geschlagen geben.

VfL Treuchtlingen II: Sebastian Burger (1 Punkt), Leon Fruth (12), Tobias Heinz (16), Tobias Hornn, Nico Jahnel (8), Jens Kummer, Oliver Linss (24), Jonas Rauch (16), Moritz Schwarz (2), Lucca Wörrlein (7).

