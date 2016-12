Dritter Titel in Serie

Anna Knauer fuhr auf Rang eins - 21.12.2016 06:08 Uhr

WEISSENBURG - Mit Anna Knauer und Ricarda Bauernfeind haben zwei ehemalige Radfahrerinnen des RC Germania Weißenburg bei der Deutschen Meisterschaft im Omnium in Frankfurt/Oder für Aufsehen gesorgt. Knauer machte bei den Frauen den Titel-Hattrick perfekt und gewann zum dritten Mal nach 2014 und 2015. Bauernfeind holte sich bei den U19-Juniorinnen die Bronzemedaille.

Freuen sich über Gold und Bronze: Anna Knauer (rechts), ehemals Radclub Germania Weißenburg, holte sich bei den Frauen zum dritten Mal den deutschen Meistertitel. Ricarda Bauernfeind aus Eichstätt holte Bronze bei den Juniorinnen. © Dengler



Die 21-jährige Knauer dominierte die Frauen-Konkurrenz von Anfang an. Mit 156 Punkten verwies sie Tatjana Paller (153) und Romy Kasper (128) schlussendlich auf die Plätze zwei und drei. Gleich im ersten Wettkampf, dem Scratch – einem Rennen über 30 Runden mit 7,5 Kilometern – fuhr die aus Schernfeld stammende Knauer erstmals in ihrer Karriere auf den ersten Platz und legte damit die Basis für ihren 24. nationalen Titel.

Sie gewann auch das Ausscheidungsfahren, wurde Dritte in den Temporunden, die von Paller gewonnen wurden, und startete als Führende in das Punktefahren. Dort verteidigte sie in 80 Runden über 20 Kilometer souverän den ersten Platz, indem sie einen Rundengewinn gemeinsam mit Paller und Kasper herausholte und in sechs von acht Wertungen punkten konnte. „Die Rennen waren für mich teilweise extrem hart, weil ich rein aus dem Grundlagentraining komme und deswegen die Intensität von vier Rennen noch nicht so wegstecken kann“, sagte die überglückliche Gewinnerin.

Der Wettkampf Omnium war von vormals sechs auf nunmehr vier Disziplinen reduziert worden. Diese Regel­änderung hatte das UCI Management Komitee vor einigen Monaten vorgenommen. Die Veränderungen machen das Omnium seitdem zu einem reinen Ausdauerwettbewerb, da die schnellen Disziplinen Fliegende Runde und Zeitfahren weggefallen sind. Dagegen wurden die Temporunden hereingenommen. Alle vier Rennen werden an einem Tag gefahren. „Für den Kopf ist es einfach, wenn man nach nur einem Abend mit allem fertig ist“, sagte Knauer, „aber vier Massendisziplinen innerhalb von ein paar Stunden kos­ten dann aber doch mehr Kraft als man denkt.“

Bei den Juniorinnen errang die Eichstätterin Ricarda Bauernfeind, die für die RSG Ansbach fährt, ebenfalls einen Podiumsplatz. Die 16-Jährige sicherte sich im Feld der U19-Juniorinnen die Bronzemedaille. Bauernfeind gewann das Auftaktrennen über fünf Kilometer in einer Zeit von 6:58 Minuten, wurde Fünfte in den Temporunden und fuhr beim Ausscheidungsrennen auf den zweiten Platz.

Mit 110 Punkten ging sie gemeinsam mit Vanessa Wolfram auf Platz eins liegend in das abschließende Rennen. Während Wolfram mit einem guten Punktefahren den ersten Rang behauptete, konnte sich die bis dato Drittplatzierte Franziska Koch noch an Bauernfeind vorbeischieben, indem sie bei fünf der sechs Wertungssprints punktete. Bauernfeind dagegen konnte nur in drei Wertungen punkten. Letztendlich gewann Wolfram mit 133 Punkten vor Koch (122) und Bauernfeind (114).

Norbert Dengler