DSC-Frauen holten sich Rang 3

Weißenburgerinnen unterlagen im Halbfinale dem späteren Meister

WEISSENBURG - Die Fußballerinnen des DSC Weißenburg haben sich, bei der von ihrem Verein ausgerichteten Hallenfußball-Kreismeisterschaft, den dritten Rang geholt. Im Halbfinale scheiterten die Weißenburger Bezirksliga-Spielerinnen am späteren Kreismeister SV Sulzkirchen (Bezirksoberliga) knapp mit 0:1 und verpassten so den Einzug ins Finale. Sulzkirchen setzte sich dann im Finale gegen Landesligist SV Leerstetten mit 2:1 durch und vertritt den Kreis Neumarkt/Jura bei den Bezirksmeisterschaften.

Gute Chancen, aber keine Tore: Dem DSC Weißenburg (in hellen Trikots) gelang im Halbfinale gegen Sulzkirchen kein Treffer. So musste sich die Mannschaft mit 0:1 geschlagen und mit dem dritten Rang zufrieden geben. © Rainer Heubeck



Die von Chris Bernhard gecoachten DSC-Frauen hatten in ihrer schweren Gruppe (ein Landesligist, ein Bezirksoberligist und ein Kreisligist) gleich zum Auftakt in der Gruppe B den TV 48 Schwabach (Kreisliga) mit 2:0 bezwungen waren dann aber im zweiten Spiel mit 0:1 am SV Leerstetten gescheitert. Nachdem letztere mit einem 1:1 gegen die Schwabacherinnen das Ticket fürs Halbfinale gelöst hatten, ging es im abschließenden Gruppenspiel zwischen dem FC Altdorf und dem DSC nochmal um Alles oder Nichts: Ein Sieg hätte den Bezirksoberligisten Altdorf ins Halbfinale gebracht, ein Remis den Weißenburgerinnen genügt. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, doch letztlich blieb es beim minimalistischen 0:0 und dem zweiten Gruppenrang für die Weißenburgerinnen.

Die DSC-Truppe traf so im Halbfinale auf den SV Sulzkirchen, der die Gruppe A dominiert und bei seinen drei Siegen keinen Gegentreffer kassiert hatte. Die Sulzkirchenerinnen waren dann auch im Halbfinale den Weißenburgerinnen überlegen, auch wenn diese nach dem 0:1-Rückstand mit vollem Einsatz und bis zuletzt um den Ausgleich kämpften Die SV-Hintermannschaft stand einfach zu gut und ließ sich weder mit weiten Auswürfen noch bei Kontern überlisten.

Im Spiel um Rang drei gegen den aktuellen Kreisklassen-Zweiten der Feldrunde FV Röthenbach behielten die Weißenburgerinnen dann knapp die Oberhand und sicherten sich den beachtlichen dritten Platz. Im Finale war zwar der SV Leerstetten als Landesligist favorisiert, doch die BOL-Kickerinnen aus Sulzkirchen zeigten, dass sie in der Halle zumindest ebenbürtig sind. Am Ende gewann Sulzkirchen knapp mit 2:1 und durfte die Hallenkreismeisterschaft bejubeln.

DSC Weißenburg: Melanie Weeger, Yasmin Bärmann, Lena Brenner, Julia Lux, Anita Rieger, Daniela Sichert, Betti Riedel, Antonia Goppelt, Jenny Schwing, Julia Herrer.

Rainer Heubeck