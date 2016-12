DSC Weißenburg war in Pleinfeld Spitze

Gute Chancen für die Endrunden-Quali - vor 1 Stunde

PLEINFELD - Die Fußballerinnen des DSC Weißenburg haben beste Chancen, sich für die Endrunde um den Hallentitel im Kreis Neumarkt/Jura zu qualifizieren. Am Abend vor dem Weihnachtsfest setzten sich die DSC-Damen in der Pleinfelder Brombachhalle an die Spitze der Fünfer-Gruppe.

Voller Einsatz: In der ersten Vorrunde der Hallenfußballkreismeisterschaft der Frauen schenkten sich in der Gruppe 3 in Pleinfeld die fünf beteiligten Teams nichts. Die Gastgeberinnen der SG Langlau/Ramsberg kamen im Auftaktspiel gegen Abenberg/Georgensgmünd nur zu einem 1:1. © Heubeck



Die Weißenburgerinnen mühten sich in ihren ersten beiden Spielen gegen den FC Frickenfelden sowie gegen die SG Abenberg-Georgensgmünd jeweils nur zu einem 1:1-Remis, ließen dann aber gegen die Gastgeber der SG Langlau/Ramsberg ein 2:0 folgen. Spannend wurde es dann in der letzten Partie des DSC gegen den TV 48 Schwabach, denn der Sieger war auch gleichzeitig der Gruppenerste. Die Weißenburgerinnen setzten sich hier knapp mit 3:2 durch und haben nun eine gute Basis, um bei den am 8. Januar anstehenden 2. Vorrunden das Ticket für die Endrunde zu lösen. Von den 15 in drei Gruppen spielenden Mannschaften kommen die besten acht Teams weiter. Errechnet wird dies mittels eines Quotienten aus Punktesumme und Anzahl der Spiele.

Ebenso zu einem 1:1 kam im Auftaktspiel der spätere Gruppenerste DSC Weißenburg gegen den FC Frickenfelden. © Heubeck



Gute Chancen haben auch die Schwabacherinnen, die mit zwei 1:0-Siegen gegen Abenberg/Georgens­gmünd und den FC Frickenfelden sechs Zähler gesammelt haben. Schwieriger wird der Endrunden-Einzug für die SG Langlau/Ramsberg, die zwar gegen den TV 48 Schwabach mit 3:0 gewann, jedoch gegen Frickenfelden und Abenberg/Georgensgmünd nicht über ein Unentschieden hinauskam. So stehen beim Gastgeber des vorweihnachtlichen Gruppenturniers fünf Punkte zu Buche – wie auch für den FC Frickenfelden.

Die Partien der zweiten Vorrunde werden in Gunzenhausen ausgetragen – in neuer Zusammenstellung. In der Gruppe 1 kicken ab 10.00 Uhr der FC Frickenfelden, der SV Sulzkirchen, der FV Röthenbach, die SG Katzwang und die SG Abenberg um die Punkte und die Endrundenteilnahme. In Gruppe 2 (ab 13.00 Uhr) stehen sich der SV Leerstetten, der DSC Weißenburg, die DJK Veitsaurach und die SG Langlau/Ramsberg gegenüber. Gruppe 3 (ab 13.00 Uhr) bilden der FC Altdorf, der FSV Oberferrieden, die SG Büchenbach und der TV 48 Schwabach.

Rainer Heubeck