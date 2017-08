Der Urban-Run der Rats-Runners-Laufserie hat sich als Kirchweihlauf in Weißenburg etabliert. So viele Zuschauer wie noch nie standen bei der vierten Auflage an der Strecke. Vor allem fanden sie sich in der Luitpoldstraße mitten in der Altstadt ein, wo der größte Hindernisparcours aufgebaut war – mit mächtigen Strohballen, wassergefüllten Baucontainern und vielem mehr. Optischer Höhepunkt war für das Publikum ein mit Schaum befüllter Stahlcontainer, den es für die Athleten zu durchqueren galt. © Robert Renner