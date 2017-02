Ein Basketballspiel als Achterbahnfahrt

TREUCHTLINGEN - Nach dem goldenen Januar mit vier Siegen und dem Sprung an die Tabellenspitze ist es im ersten Februar-Spiel passiert: Die VfL-Baskets haben nach langer Erfolgsserie erstmals wieder ein Spiel verloren. Gegen den SB DJK Rosenheim unterlagen die Treuchtlinger am Samstagabend hauchdünn mit 81:82.

Enges und umkämpfes Match: Die VfL-Baskets um Tim Eisenberger (am Ball, 19 Punkte) und Stefan Schmoll (dahinter, 27 Zähler) mussten sich gegen Rosenheim hauchdünn mit 81:82 geschlagen geben. © Uwe Mühling



Seit der Partie in Zwickau am 19. November hatte die Truppe von Trainer Stephan Harlander nicht mehr verloren und achtmal in Folge gewonnen. Diese Serie ging nun ebenso flöten wie der Heimnimbus. „Vielleicht musste dieser Tag kommen, ich bin aber trotzdem stolz darauf, was die Jungs bisher geleistet haben“, sagte Trainer Harlander nach dem nervenaufreibenden Match. Aus seiner Sicht waren vor allem die hohe Fehlpassquote und die Schwächen im Defensiv-Rebound ausschlaggebend für die Niederlage. „Es gibt Spiele, in denen es nicht so gut läuft“, stellte der Coach fest und nannte auch noch einige weitere Faktoren, die sich summierten.

So fehlten durch die Ausfälle von Claudio Huhn (beruflich) und Jonas Rauch (Grippe) „routiniertere und größere Alternativen“ im VfL-Team. In einigen Phasen habe sich sein Team „nicht besonders klug angestellt“ –

gerade mit Blick auf den eigenen Anspruch, ganz vorne mitzuspielen. Harlander registrierte mitunter auch „Kommunikationsprobleme“ und beklagte das vorzeitige Aus für Simon Geiselsöder und Florian Beierlein, die jeweils nach ihrem fünften Foul die entscheidenden letzten drei bis vier Minuten verpassten.

Schon 13 Punkte Vorsprung für VfL

Alles in allem war es eine Partie, die einer Achterbahnfahrt glich und speziell in der zweiten Hälfte an Spannung und Dramatik für die gut 600 Zuschauer nicht mehr zu überbieten war. Zunächst waren die Gastgeber gut in die Partie gekommen und führten mit einem Korbleger von Beierlein und einem Dreipunktewurf von Geiselsöder (insgesamt vier „Dreier“) schnell mit 5:0. Nach dem ersten Viertel stand es 23:18. Diesen Vorsprung baute der VfL in den folgenden fünf Minuten auf 34:21 aus und hatte damit seine höchste Führung des gesamten Spiels (13 Zähler). Das wirkte alles recht selbstbewusst und souverän, doch schon in dieser Phase zeigte sich auch, wie gefährlich der Tabellenzehnte aus Rosenheim ist. Bis zum Ende des zweiten Viertels kämpften sich die Oberbayern, die fast auf den Tag genau vor einem Jahr ebenfalls schon in Treuchtlingen gewonnen hatten, unter anderem durch einen 11:0-Lauf auf 36:40 heran.

In der ersten Hälfte hatten die Treuchtlinger Rosenheims Spielmacher Jguwon Hogges sowie Dreier-Spezialist Dino Erceg recht gut unter Kontrolle. Das konnte man in der zweiten Halbzeit nicht mehr sagen. Speziell im dritten Viertel „lief Hogges heiß“, wie es Harlander formulierte, und Erceg konnte oft unbedrängt aus der Distanz ansetzen. Weil der VfL in dieser Phase ziemlich von der Rolle war und die Bälle reihenweise nicht mehr durchs Netz rutschen wollten, drehte Rosenheim das Spiel und hatte nach einem Erceg-Dreier prompt neun Punkte Vorsprung (61:52 für die Gäste).

Beim Stand von 57:64 ging es in den Schlussabschnitt, den Arne Stecher und Dino Erceg mit zwei „Dreiern“ eröffneten – 60:67. Dann zeigte sich der VfL von seiner besten Seite und ging, angetrieben vom frenetischen Publikum, mit einem furiosen 11:0-Run zum 71:67 wieder in Führung. Nun sah es nach einem Happy End für den Spitzenreiter aus, doch die Rosenheim „Spartans“ steckten nicht auf, legten sich teils auf unschöne Weise mit den Zuschauern an, behielten letztlich aber die Nerven. Das galt vor allem für Dino Ergec, der schließlich 27 Sekunden vor dem Ende mit seinem fünften Dreier zum 78:81 einlochte.

Chancen in den Schlusssekunden

Stefan Schmoll mit zwei verwandelten Freiwürfen und Jguwon Hogges mit einem Treffer von der Linie sorgten für das 80:82. Sechs Sekunden (!) vor Schluss lag es dann an Jonathan Schwarz. Er hatte ein gutes Spiel gemacht und hätte mit zwei Freiwürfen ausgleichen können. Den ersten versenkte der 20-jährige Burgsalacher, der zweite sprang zurück, doch sowohl Schmoll als auch Eisenberger scheiterten im Nachsetzen mit weiteren Chancen. Die 81:82-Nie­derlage war besiegelt und hat die junge VfL-Truppe „wieder in die normale Welt zurückgebeamt“, wie es Trainer Harlander formulierte.

Trotz der aus seiner Sicht „hausgemachten Niederlage“ machte der Coach seiner Mannschaft keinen Vorwurf. Im Gegenteil: „Sie hat Großartiges geleistet, jetzt müssen wir uns wieder verbessern.“ Und den „Kopf frei bekommen“, wie Kapitän und Topscorer Stefan Schmoll (27 Punkte) betonte und ebenfalls den Blick nach vorne richtete: „Nächsten Samstag in Schwabing müssen wir zeigen, dass wir zu Recht oben stehen und dann anschließend in Coburg unser bestes Spiel der Saison abliefern.“ Hauptkonkurrent BBC Coburg spielte erst am Sonntag zu Hause gegen Vilsbiburg (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet).

Die Spielstatistik

VfL Treuchtlingen: Stefan Schmoll (27 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists), Tim Eisenberger (19 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists), Simon Geiselsöder (13 Punkte, davon 4 Dreier), Florian Beierlein (10 Punkte, 5 Rebounds), Jonathan Schwarz (8), Arne Stecher (3), Tobias Heinz (1), Nico Jahnel, Kevin Vogt.

SB DJK Rosenheim: Dino Erceg (26 Punkte, davon 5 Dreier, 9 Rebounds), Jguwon Hogges (19 Punkte, 7 Rebounds, 7 Assists), Adrian Gheorghiu (14 Punkte), Sebastian Ebertz (8 Punkte, 7 Rebounds), Osvaldas Gaizauskus (5 Punkte, 8 Rebounds), Peter Breitfeld (5 Punkte), Amir Braa (3), Severin Weigel (2), Steffen Lautner, Ishmael Fontaine.

Die einzelnen Viertel: 23:18, 17:18, 17:28, 24:18; Fünf-Minuten-Takt: 10:8, 23:18, 34:21, 40:36 (Halbzeit), 47:50, 57:64, 71:69, 81:82.

Schiedsrichter: Theresa Maier, Matthias Wolf; Zuschauer: 620 in der Turnhalle der Senefelder-Schule.

Uwe Mühling