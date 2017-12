Ein besonderes Herbst-Konzert

Kammerorchester Weißenburg spielt mit zwei Solistinnen - vor 30 Minuten

WEISSENBURG - Werke von Glasunow, Mozart, Rosetti und Schnittke bietet das diesjährige Orchesterkonzert des Weißenburger Kammeror­chesters. Begleitet werden die Musiker aus Weißenburg und Umgebung am Samstag, 9,. Dezember, um 20 Uhr im Kulturzentrum von den beiden Solistinnen Cristina Bojin (Querflöte) und Elena Faynberg (Harfe). Die Gesamtleitung hat Kirchenmusikdirektor Michael Haag.

Spielen am Samstag die Soloparts beim Herbstkonzert des Weißenburger Kammerorchesters: Cristina Bojin und Elena Faynberg. © vhs Weißenburg



Im Mittelpunkt des Konzerts, das die Volkshochschule gemeinsam mit der Stadt Weißenburg veranstaltet, steht das ebenso populäre wie bezaubernde Konzert für Flöte, Harfe und Orchester in C-Dur, KV 299 von Wolfgang Amadeus Mozart. Darin wirken die beiden ausgezeichneten Solistinnen Cristina Bojin und Elena Faynberg mit, die als Musikpädagoginnen auch an der Weißenburger Musikschu­le unterrichten.

Einen regionalen Bezug hat auch die 1787 entstandene Symphonie g-Moll von Antonio Rosetti alias Franz Anton Rösler: Der 1750 in Leitmeritz geborene böhmische Komponist war von 1773 bis 1789 zunächst Kontrabassist und später Kapellmeister am Hofe des Fürsten von Oettingen-Wallerstein. Umrahmt wird das abwechslungsreiche Programm von dem stimmungsvollen Streichersatz „Les chanteurs de Noël“ aus Jour de Fête des russischen Komponisten Alexander Glasunow und der Suite im alten Stil des deutsch-jüdisch-russischen Komponisten Alfred Schnittke (1934-1998), einer ironisch-humorvollen, sehr vergnüglichen Folge stilisierter Barock­tänze nach dem Vorbild von Strawinskys Pulcinella.

Cristina Bojin studierte Querflöte an der Musikhochschule Stuttgart und absolvierte danach mehrere Meisterklassen. Sie gewann mehrere internationale Wettbewerbe und Auszeichnungen, darunter „Jeunesses Musicales“ (zweiter Preis), den rumänischen Musik-Kritikpreis „Melos“ für die beste Mozart-Interpretation des Jahres 2006 und den Publikumspreis des Internationalen Barockwettbewerbs „La Stravaganza“ in Klausenburg/Rumänien. Zwischen 2004 und 2010 war sie Soloflötistin des Stadttheaters Pforzheim, danach Soloflötistin in dem Orchester ihrer Heimatstadt, Sibiu. Seit 2008 ist sie Mitglied des Rumänischen Nationalorchesters, mit dem sie regelmäßig auf Tour geht. Seit 2010 lebt sie in Deutschland und widmet sich neben ihrer solistischen Laufbahn der Lehrtätigkeit. Sie ist Dozentin für Querflöte an der Berufsfachschule für Musik in Nürnberg und un­terrichtet zudem an der Musikschule in Weißenburg.

Die zweite Solistin des Konzert­abends wurde in Russland geboren. Elena Faynberg absolvierte 1987 die Spezialmusikschule für hochbegabte Kinder in St. Petersburg und studierte anschließend an der St. Petersburger Musikhochschule. Von 1991 bis 1999 war sie Solo-Harfenistin des St. Petersburger Akademieorchesters. Zahlreiche Gastspiele führten sie nach Europa, Japan und Großbritannien. Seit 2002 lebt die Harfenistin mit ihrer Familie in Deutschland (Georgens­gmünd). Sie unterrichtet Harfe und Klavier an Musikschulen in Weißenburg, Roth und Georgensgmünd und wirkt in zahlreichen Konzerten als Solistin in verschiedenen Orchestern (Heilbronn, Kloster Maulbronn, Weißenburg, Nürnberg, Würzburg und München) mit.

Karten für das Konzert des hiesigen Kammerorchesters gibt es im Kulturamt der Stadt Weißenburg (Haus Kaaden, Tel. 0 91 41 / 90 73 22, E-Mail: anmeldung@vhs-weissenburg.de) zum Preis von 18 Euro (ermäßigt 14 Euro).