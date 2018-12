Früher konnten sich die Unternehmen ihre Azubis aussuchen, heute suchen sich die Azubis das Unternehmen aus. Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt hat sich gedreht. Deswegen ist die Berufsausbildungsmesse Altmühlfranken ein wichtige Form der Wirtschaftsförderung für die Unternehmen in der Region. Denn: wer in Zukunft Erfolg haben will, muss sehen, dass er seine Fachkräfte bekommt.

Bausa, Joris sowie Dicht&Ergreifend sind die Headliner des Heimspiels 2019 im Weißenburger Bergwaldtheater. Das Festival eröffnet am 25. Mai die Saison im Bergwaldtheater. Bis zu 4000 Besucher sollen wieder in einer der schönsten Festival-Locations in Franken feiern. Das Weißenburger Tagblatt ist als Mitveranstalter mit an Bord.