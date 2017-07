Ein dickes Dankeschön für die Kinder in Altmühlfranken

Raiba verteilt 22600 Euro an Spenden - vor 33 Minuten

WEISSENBURG - Die Raiffeisenbank Weißenburg-Gunzenhausen hat an 70 Kindergärten im Landkreis insgesamt 22600 Euro an Spenden ausgeschüttet. Damit will sich die Bank für die tolle Wahlbeteiligung bei der Vertreterwahl am 31. März bedanken. Der Hintergrund: Zum ersten Mal hat die Genossenschaftsbank einen Wahltag in allen ihren Geschäftsstellen durchgeführt, um die Vertreter der einzelnen Wahlbezirke für die nächs­ten vier Jahre zu wählen.

Ein großzügiges Dankeschön: Die Raiffeisenbank Weißenburg-Gunzenhausen hat an insgesamt 70 Kindertagesstätten im Landkreis Spenden in Höhe von 22600 Euro ausgeschüttet. Der Dank für die gute Wahlbeteiligung bei der Vertreterwahl der Genossenschaftsbank. © Raiffeisenbank Weißenburg-Gunzenhausen



„Unser Wahltag fand großen Zuspruch. Wir hatten insgesamt 4100 Stimmabgaben. Doch nicht nur für uns war die Premiere ein voller Erfolg,“ freute sich Vorstandsvorsitzender Wilfried Wiedemann. „Auch Sie, als Vertreter der Kindergärten, haben großen Grund zur Freude, da für jedes wählende Mitglied eine 3-Euro-Spende für den örtlichen Kindergarten ausgelobt wurde.“

Der Vorstandsvorsitzende bedankte sich bei den Erzieherinnen für ihre wichtige Arbeit: „Wenn ich daran denke, wie mich Kinderaugen freudestrahlend ansehen, dann weiß ich, was für einen schönen Beruf Sie haben.“ Um dieses große Engagement zu würdigen und auch einmal „Danke“ zu sagen, erhielt jeder Kindergarten eine Spende von mindestens 250 Euro. Je nach Wahlbeteiligung in den Geschäftsstellen durften sich die Institutionen über bis zu 800 Euro freuen.

Die Spendengelder, die die bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken regelmäßig ausschütten, werden in ers­ter Linie durch das VR Gewinnsparen ermöglicht. Das Gewinnsparen ist nicht nur eine Lotterie mit attraktiven Preisen, sondern auch eine Einrichtung mit einem sozialen Auftrag. Denn mit jedem Los unterstützen die Kunden gemeinnützige Einrichtungen und Projekte in ihrer Region. 2016 kamen so in Bayern rund 14 Millionen Euro zusammen, von denen nun jüngst auch die Kindergärten im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen profitierten.

Umrahmt wurde die Spendenübergabe von der Musikschule Weißenburg. Die Fünf- bis Siebenjährigen zeigten ihr Können beim „Hühner Rap“ und einem Tanz aus ihrem Stück „Der Bauer Beck fährt weg“. Die Darbietung sorgte bei allen Erzieherinnen für großen Applaus und trug zur heiteren Stimmung bei.

Privatkundenleiter Wolfgang Löhner bedankte sich für diese unterhaltsame Einlage sowohl bei den Kindern mit einem kleinen Geschenk, als auch bei Musikschulleiter Justus Willberg und Irina Thierbach, Gruppenleitung der musikalischen Früherziehung, mit einer finanziellen Zuwendung. Die Vertreterinnen der Kindergärten hatten im Anschluss noch Gelegenheit zum Austausch.