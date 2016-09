Ein dritter Bewerber für Göppels Nachfolge

Manfred Scholl aus Dinkelsbühl warf offiziel seinen Hut in den Ring - vor 27 Minuten

WEISSENBURG - Wer wird Nachfolger von Josef Göppel als Bundestagskandidat der CSU? Nach Artur Auernhammer und Christine Reitelshöfer hat nun auch Manfred Scholl seinen Hut offiziell in den Ring geworfen. Ob es noch weitere Bewerber geben wird, ist derzeit noch offen.

Will CSU-Bundestagskandidat werden: Manfred Scholl. © CSU Dinkelsbühl



„Mir ist nichts weiter bekannt“, sagte Manuel Westphal gestern gegenüber unserer Zeitung. Der Kreisvorsitzende der CSU in Weißenburg-Gunzenhausen ist auch Vorsitzender der Bundeswahlkreiskonferenz, die zudem Stadt und Landkreis Ansbach abdeckt. Bereits vor einiger Zeit hieß es, dass Stefanie Nejedlo aus Leutershausen Interesse an einer Kandidatur ha­be. Bislang liegt aber noch keine offizielle Bewerbung vor.

Scholl wurde nun vom CSU-Ortsverband Dinkelsbühl vorgeschlagen. Der 46-Jährige ist als Oberstleutnant im Generalstabsdienst in Ulm tätig. Er hat bei der Bundeswehr Betriebswirtschaft studiert und war im Auslandseinsatz in Afghanistan. Dementsprechend nennt er neben der „Liebe zur Heimat“ die Sicherheitspolitik als wichtigsten Grund für seine Bewerbung. Scholl war viele Jahre nicht in Mittelfranken, 2010 zog er wieder nach Dinkelsbühl und engagiert sich seitdem vielfältig – unter anderem als Ortsvorsitzender der CSU, im Kreisvorstand der CSU und als Stadt­rat.

Wie berichtet, möchte auch der Oberhochstatter Landwirt Artur Auernhammer die Nachfolge von Josef Göppel antreten. Der 53-Jährige bringt als Bonus mit, dass er 2013 über die Liste in den Bundestag eingezogen ist und bereits 2004 und 2005 ein kurzes Gastspiel in dem Gremium gegeben hat. „Er hat in dieser Zeit sehr gute Arbeit geleistet“, betonte Manuel Westphal. Auernhammer habe sich bei seinen Aktivitäten nie auf Weißenburg-Gunzenhausen beschränkt, sondern sei auch sehr viel im Ansbacher Raum aktiv gewesen. Als Agrarexperte war er in ei­nem noch größeren Kreis unterwegs. Seine kommunalpolitischen Wurzeln hat sich Auernhammer als Stadt- und Kreisrat bewahrt.

Sein größtes Problem ist die Tat­sache, dass er aus Altmühlfranken kommt. Da die hiesige CSU mit Manuel Westphal bereits den Landtagsabgeordneten stellt, galt, dass der Bewerber für den Bun­destag aus dem Raum Ansbach kommen soll. Westphal versuchte diesen Deal nicht als in Stein gemeißelt darzustellen. „Die Delegierten werden danach entscheiden, wer am besten geeignet ist. Man kann das nicht daran festmachen, aus welchem Gebiet derjenige kommt.“

Die dritte in der Runde der Bewerberinnen ist Bezirksbäuerin Christine Reitelshöfer aus Petersaurach (von dort kommt auch der designierte SPD-Kandidat Lutz Egerer). Sie ist Jahrgang 1967, gehört dem Gemeinderat seit 2002 und dem Kreistag von Ansbach seit 2008 an. Seit 2014 sitzt sie zudem im Bezirkstag.

Die Nominierungsversammlung soll im November stattfinden. Die 160 Delegierten kommen aus den drei Kreisverbänden Ansbach-Land (94), Weißenburg-Gunzenhausen (50) und Ansbach-Stadt (16).



Robert Maurer