Ein Endspurt in Form von fünf Spieltagen

Im Kreis Neumarkt/Jura geht es in die entscheidende Phase - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Offiziell sind es noch fünf Spieltage bis zum Saison­ende im Fußballkreis Neumarkt/Jura. Mit dem SV Unterwurmbach (B-Klasse West 2) steht der erste Meister und (Wieder-)Aufsteiger in die A-Klasse bereits fest. Das nächste Meisterstück könnte der TSV 1860 Weißenburg II liefern, der nach dem Pokalsieg auch in der A-Mitte unmittelbar vor dem Titelgewinn steht. In den anderen Ligen geht es meist enger zu, sodass im Endspurt Spannung ga­rantiert ist. Eine der wichtigsten Fragen ist sicherlich, ob der SV Wettelsheim in der Kreisliga Süd vorne bleibt und zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den Bezirksliga-Aufstieg schafft. Der Überblick zur Lage in der Fußballregion:

Auf dem Weg in die Bezirksliga? Der SV Wettelsheim (hier beim 1:1 am vergangenen Wochenende gegen den TV Hilpoltstein) hat in der Kreisliga Süd nicht nur viele Zuschauer und Fans, sondern auch eine starke Abwehr im Rücken. © Uwe Mühling

Kreisliga Süd

Nach dem Match gegen Hilpoltstein (1:1) hat der Spitzenreiter SV Wettelsheim die nächste hohe Hürde vor sich und muss beim Tabellendritten TSV Freystadt antreten. Der SVW (45 Punkte) hat zwar acht Zähler Vorsprung auf die Oberpfälzer, zwischen beiden Teams rangiert allerdings noch der TSV Heideck (40), der sein eigenes Spiel gegen Spalt gewinnen will und auf einen Wettelsheimer Ausrutscher lauert.

In der Vorrunde besiegte die Truppe von Trainer Tobias Grimm die Freystädter mit 4:0 – ein Ergebnis, das dem TSV noch immer im Magen liegt und das er nur allzu gerne ausmerzen möchte. Die jüngste Serie von drei Siegen und einem Remis macht in dieser Richtung Mut. Allerdings ist Wettelsheim nur schwer zu schlagen. Der SVW hat die beste Abwehr (nur 18 Gegentore) und seit Mitte November nicht mehr verloren.

Neben dem Spitzenspiel rücken auch zwei Landkreisderbys in den Mittelpunkt: Zum einen stehen sich am Lehenwiesenweg der FC/DJK Weißenburg (32 Punkte) und die TSG Solnhofen (29) gegenüber. Im Duell der Ex-Bezirksligisten würden die Gäste gerne gewinnen und nach Punkten gleichziehen. Zudem möchte Solnhofen Revanche für die Vorrundenniederlage nehmen.

Der FC/DJK will hingegen – auch aufgrund der vielen Verletzungen – noch möglichst gut durch die Saison kommen. Zum anderen erwartet die DJK Stopfenheim den SV Cronheim und greift dabei schon fast nach dem berühmten Strohhalm. Die DJK wird alles daran setzen, um vielleicht doch noch einen der beiden Relegationsplätze zu ergattern. Und speziell gegen Cronheim möchte sich die Schlund-Benzinger-Truppe auch unbedingt für die 0:6-Pleite der Vorrunde rehabilitieren.

Der Vorletzte SG Forchheim/Sulzkirchen hat sechs Punkte mehr als Stopfenheim, morgen allerdings auch einen Gegner aus dem vorderen Drittel: die SG Ramsberg/ St. Veit. Bei der Spielgemeinschaft hat man derzeit den Eindruck, dass ein wenig die Luft draußen ist. Das bestätigt zum einen die Tatsache, dass in den letzten fünf Punktspielen nur ein Sieg gelang. Zum anderen fehlte auch im Pokalfinale gegen den TSV 1860 Weißenburg der nötige Offensivdrang. Vielleicht klappt’s ja auswärts wieder, wo die Seedörfler ihre bislang zwei Kreisliga-Siege im Jahr 2017 gefeiert haben.

Kreisklasse Nord

Die Derbys in Roth (SpVgg gegen TSG II) und Schwabach (TV 48 gegen FC Franken) stehen diesmal klar im Schatten des Spitzenspiels zwischen dem Ersten TSV Röttenbach (48 Punk­te) und dem Zweiten DJK Abenberg (45). Der SC Stirn kämpft derweil um wichtige Zähler im Abstiegskampf und hofft zu Hause auf drei Punkte gegen den TV Eckersmühlen.

Kreisklasse West

Die beiden Titelanwärter TSV Absberg und TSG Ellingen nähern sich langsam dem Showdown, denn am 14. Mai kommt es zum direkten Vergleich der zwei Topteams. Eine Woche vorher gilt es allerdings die Aufgaben in Pfofeld (für Ellingen) und daheim gegen Ochsenfeld (für Absberg) zu lösen. Der Tabellendritte SSV Oberhochstatt liegt schon beträchtlich zurück und hatte zuletzt auch Glück, denn beim 2:0 gegen Raitenbuch verpassten die Gäste in der Schlussphase bei Aluminiumtreffern den Ausgleich. Nun muss der SSV in Gunzenhausen ran.

Ein Basketballer auf Abwegen: Regionalliga-Korbjäger Claudio Huhn (li.) kickt derzeit wieder für den VfL Treuchtlingen in der A-Süd (hier gegen den FC Nagelberg). © Uwe Mühling



Ferner richtet sich der Blick auf den Abstiegskampf, in dem zahlreiche Mannschaften eng beisammen liegen. Mittendrin befinden sich der SV Alesheim, der beim Derby in Kattenhochstatt punkten will, und die DJK Raitenbuch, die daheim gegen den direkten Konkurrenten aus Dollnstein einen „Dreier“ anstrebt.

A-Klasse West

Nicht zuletzt aufgrund des Verfolgerduells zwischen Laibstadt und Heideck II kann der TSV 1860 Weißenburg II durch einen Sieg im Derby bei der Eintracht Kattenhochstatt II die Meisterschaft und den Aufstieg mit einem Sieg perfekt machen – es wäre der neunte „Dreier“ in Folge.

Ein Derby gibt es auch in Pleinfeld, wo der SC Ettenstatt zu Gast ist. Der FC/DJK Weißenburg II empfängt Rothaurach zum Abstiegkampf, während Ellingen II (in Thalmässing) und Nennslingen (bei Hilpoltstein II) auswärts ranmüssen.

A-Klasse Süd

In Wellheim möchte der VfL Treuchtlingen den nächsten Schritt zur Meisterschaft tun. Verfolger FC Nagelberg hat zuletzt an Boden verloren, will aber zumindest um Platz zwei ein heißer Kandidat bleiben und das Heimspiel-Derby gegen das Schlusslicht SV Wettelsheim II gewinnen. Um wichtige Punkte für den Klassenerhalt geht es zwischen den SF Bieswang und dem ESV Treuchtlingen. Auch die TSG Pappenheim (beim SV Marienstein II) sowie die SG Auernheim/ Möhren (beim FC Türk Gücü Eichstätt) stehen im Abstiegskampf enorm unter Druck.

Bei den Pappenheimern wird erstmals der neue Trainer und Nachfolger von Michael Thomas, Günther Roth aus Dettenheim, die Verantwortung tragen.

Uwe Mühling