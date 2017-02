Ein halbes Jahrhundert Mischelbacher Faschingszug

Am Samstag ziehen wieder 25 Gruppen durch das Dorf - vor 1 Stunde

MISCHELBACH - Närrisches Jubiläum in Mischelbach. Zum 50. Mal ist am Sonntag, 26. Februar, ab 14.00 Uhr in dem Dorf unterhalb von Schloss Sandsee ein Faschingszug zu erleben. Mit dabei sind 25 Gruppen.

Erinnerungen werden wach: Über die früheren Mischelbacher Faschingszüge, hier Mäuse mit Käse aus dem Jahr 2013, informiert eine Chronik. Foto: Robert Renner



Neben drei Musikkapellen sind es zwölf Fußgruppen, neun Wagen und die Kutsche für das Mischelbacher Prinzenpaar Anke und Michael. Unter den Akteuren wird sich auch heuer das Röttenbacher Prinzenpaar befinden. Und besonders freuen sich die Mischelbacher Narren, „dass diesmal die Pleinfelder Hummel mit voller Mannschaft mit dabei sind“, heißt es in einem Pressetext.

Neben lustigen Begebenheiten aus dem Dorfgeschehen werden auch Themen aus Politik, Märchen und Weltgeschehen gezeigt. Lokalkolorit darf natürlich nicht fehlen, beispielsweise die Geschichte vom roten Skoda, der im vergangenen Jahr über Wochen am südlichen Ortseingang von Pleinfeld stand. Sie wird unter dem Titel „Pension zu Olgas Kreisverkehr“ aufbereitet.

Alle Besucher des Jubiläumszuges sind zum Mitfeiern eingeladen und dürfen auch gerne maskiert kommen. Zwei Imbissbuden sorgen mit Glühwein, Bier, Limo und Bratwurstsemmeln für das leibliche Wohl der Besucher.

Außerdem kann man dort die zum Jubiläum erstellte Chronik „50 Jahre Mischelbacher Faschingszug“ kaufen. Der Rückblick von 1966 bis 2016 wurde von Georg Strauß, Norbert Bräunlein und Johann Petschl erstellt, die Gestaltung übernahm Franziska Wagner. Das Heft im Format DIN A4 enthält auf 64 Seiten Texte und zahlreiche Bilder.

Auf vielfältigen Wunsch der Zuschauer in den vergangenen Jahren, wurden diesmal Toiletten eingerichtet. Sie finden sich im Hof der Autowerkstatt Peter Lukas und können kostenlos benutzt werden.

Nach dem Faschingszug ist Stimmungsmusik, Tanz und Gaudi auf dem Dorfplatz geboten. Im Anschluss laden die Veranstalter ins Mischelbacher Vereinsheim (ehemalig Landgasthof im Wiesengrund) ein. Es ist ab 14.30 Uhr geöffnet. In den vergangenen Jahren herrschte dort großer Andrang, daher wird zusätzlich ein beheizbares Zelt aufgestellt.

In einem kleinen Ort solch eine Veranstaltung aufzuziehen, gelingt nur mit großem ehrenamtlichem Engagement. Darauf weisen die Organisatoren ausdrücklich im Programmheft zum Festzug hin. Der Zug sei „nur möglich, weil begeisterte Helferinnen und Helfer Kostüme schneidern, Wägen bauen, Plakate schreiben, Texte dichten, Tänze einstudieren und vieles mehr“ machen. Sie alle sorgten „mit Begeisterung dafür, dass ein alter Brauch – ein Stück unserer Mischelbacher Kultur – am Leben gehalten und in die Zukunft weitergegeben wird“.

Robert Renner