Ein „heißes“ Fußball-Wochenende steht bevor

Blick in Kreisklassen und Co. zeigt viele Nachbarduelle - vor 48 Minuten

WEISSENBURG - Ellingen ge­gen Alesheim, Nennslingen gegen Ettenstatt oder auch VfL Treuchtlingen gegen Pappenheim. Diese Begegnungen stehen beispielhaft dafür, dass das aktuelle Fußball-Wochenende in den Kreis-, A- und B-Klassen nicht nur von den erwarteten Temperaturen über 30 Grad her betrachtet ein ziemlich „heißes“ werden dürfte.

Ein Bild vom April 2014: Damals standen sich Nennslingen und Ettenstatt letztmals in der A-Mitte gegenüber. Heute kommt es zur Neuauflage © Mühling



Am zweiten Spieltag schon von einem Spitzenspiel zu sprechen, ist sicher etwas verfrüht, dennoch ist der Vergleich zwischen dem TSV Pfofeld und dem TSV Absberg in der Kreisklasse West ein gefühltes Topmatch, denn beide Mannschaften werden zum Favoritenkreis gezählt und speziell Pfofeld hat mit seinem 6:2 (sechs verschiedene Torschützen!) in Gnotzheim mächtig aufhorchen lassen. Auch bei der TSG Ellingen, wo der SV Alesheim zu Gast ist, treffen sich zwei Vereine, die eine gute Rolle spielen könnten. Die Ellinger sind gerade erst aus der Kreisliga abgestiegen, die Alesheimer waren zuletzt Dritter in der KK-West. Jetzt sind beide mit Unentschieden aus den Startlöchern gekommen.

Die DJK Raitenbuch (gegen Westheim) und der SSV Oberhochstatt (ge­gen die SG Geilsheim/Unterschwaningen) haben am Sonntag ihr erstes Heimspiel in der neuen Saison und wollen dabei natürlich als Sieger vom Platz gehen. Auswärts muss dagegen die Eintracht Kattenhochstatt ran, und zwar beim FC Gunzenhausen, dessen neuer Trainer Özcan Gündogan die Start-Niederlage in Absberg ausmerzen möchte. Alle Partien der KK-West beginnen am Sonntag wieder einheitlich um 15.00 Uhr.

Der SC Stirn hat mit einem 3:2-Sieg gegen den TV Büchenbach II in der Kreisklasse Nord losgelegt und muss nun gegen den ersten von drei Schwabacher Klubs antreten, nämlich gegen den TV 1848. Das Heimrecht wurde kurzfristig getauscht, weil es im TV-Sportheim einen Rohrbruch gegeben hat. Die Partie findet somit am Sonntag um 15.00 Uhr in Stirn statt. In der Kreisklasse Donau Nord 1 ist bereits der dritte Spieltag angesagt, an dem der TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau am Sonntag zu Hause gegen den FSV Marktoffingen erstmals punkten und die rote Laterne des Schlusslichts abgeben möchte.

In der A-Klasse Mitte gibt es am heutigen Samstag zwei Kirchweihspiele und Nachbarschaftsduelle: Zum einen erwartet der FC/DJK Weißenburg II den FC Pleinfeld (13.00 Uhr), zum anderen hat der SV Nennslingen den SC Ettenstatt zu Gast (16.00 Uhr). Die FC/DJK-Zweite will nach ihrem Sieg bei Kattenhochstatt II ebenso nachlegen wie Ettenstatt nach dem Erfolg gegen Ellingen. Allerdings werden Pleinfeld und Nennslingen mächtig dagegenhalten. Vor allem der SVN möchte an der Kirchweih unbedingt den ersten „Dreier“ der neuen Saison feiern. Am Sonntag geht es in der A-Mitte munter weiter mit dem nächsten Derby, denn die TSG Ellingen erwartet den TSV 1860 Weißenburg zum Reserveduell. Auswärts muss die Eintracht Kattenhochstatt II ran, und zwar bei der Kreisliga-Reserve des TV Hilpoltstein.

In der A-Klasse Süd darf man gespannt sein, wie Topfavorit TSG Pappenheim seine Auftaktpleite gegen den FC Nagelberg (1:4) weggesteckt hat. Allerdings wartet auf die TSGler beim VfL Treuchtlingen gleich der nächste dicke Brocken. Der Kreisklassenabsteiger um Trainer Martin Hilpert möchte an den Sieg in Pollenfeld anknüpfen und nun eine erfolgreiche Heimpremiere feiern. Die Nagelberger (gegen Wellheim/Konstein) haben diesmal ebenso Heimvorteil wie der ESV Treuchtlingen (gegen Marienstein II) und der SV Wettelsheim II (gegen Pollenfeld II). Die SF Bieswang erwarten in ihrem ersten Spiel den FC Türk Gücü Eichstätt, der durch seinen 7:1-Kantersieg über den ESV die Tabellenspitze erobert hat. In Workerszell muss zudem die SG Auernheim/

Möhren ihre Visitenkarte abgeben.

In den B-Klassen kommt es unter anderem zum direkten Duell der beiden Absteiger TV Langenaltheim und DJK Schernfeld (B-Mitte). Zudem hat der BV Bergen sein erstes Heimspiel gegen den SV Alesheim II (B-West).

Uwe Mühling