Ein „Länderspiel“ für den ESV Treuchtlingen

Testspiel gegen U21-Akademie aus dem Oman - vor 58 Minuten

TREUCHTLINGEN - Die Fußballabteilung des ESV Treuchtlingen hat unschöne Jahre hinter sich. Stetige Abstiege, die im vergangenen Jahr da endeten, wo es nicht mehr weiter hi­nuntergeht: in der B-Klasse. Jetzt hat man in Treuchtlingen aber den „neuen ESV“ ausgerufen und hofft auf bessere Zeiten. Ein erster Aufstieg und ein Unentschieden in einem „Länderspiel“ interpretieren die Verantwortlichen als gute Zeichen.

Schöne Erfahrung für alle Beteiligten: Auf der Bezirkssportanlage in Treuchtlingen testete der frisch aufgestiegene A-Klassist ESV Treuchtlingen gegen eine U21-Akademie aus dem Oman, die in Treuchtlingen zum Trainingslager war. © ESV Treuchtlingen



„Es ist ein weiteres richtungsweisendes Event für den ,totgesagten‘ ESV Treuchtlingen“, hieß es in der Pressemitteilung des Vereins zum Freundschaftsspiel gegen eine U21-Akademie aus dem Oman. Die Kicker aus dem Nahen Osten weilten in Treuchtlingen im Adventure Campus zu einem Trainingslager und nutzten die Gelegenheit, sich mit dem ESV zu messen. Der hat nach seinem jüngsten Aufstieg in die A-Klasse wieder Oberwasser und freute sich über den in­ternationalen Vergleich. Nicht zuletzt deswegen, weil man im fast runderneuerten Kader für die A-Klasse unter anderem 16 (!) eigene Jugendspieler zählt.

Das junge Treuchtlinger Team um ihren Kapitän Sebastian Reichenauer zeigte auch gegen das Team aus dem Oman, dass mit dem ESV zu rechnen sein wird. Von Anfang an nahmen er das Heft in die Hand und versuchte über Ballbesitz und schnellen und präzisen Offensivfußball das Abwehr-Bollwerk des Akademie-Teams zu knacken. Dies gelang in der 33. Minute durch einen sehenswerten Freistoßtreffer von Goalgetter Christian „Giovanni“ Reichenauer. In der 41. Minute staubte Neuzugang Lukas Kralik nach einem Eckball zum 2:0 ab, was den Pausenstand bedeutete.

Nach der Halbzeit drehten die Gäste auf und nutzten zwei Abstimmungsfehler in der Hintermannschaft der neu formierten Mannschaft des ESV zum 2:1 und 2:2. Die Gastgeber drehten die Partie jedoch wieder und gingen in der 71. Spielminute nach schönem Spielzug über Kern, Müller, Aslan und Reichenauer durch Caus in Führung. Nach einigen personellen Veränderungen beim ESV, die das junge Team noch jünger werden ließen, erzielten die Gäste in der 82. Minute den 3:3-Ausgleichstreffer.

Dieser Spielstand sollte sich bis zum Ende nicht mehr verändern, wodurch sich beide Mannschaften in einem fairen und temporeichen Spiel mit 3:3 trennten. Sportlich sowie menschlich gesehen war dieses Event ein weiteres Aushängeschild des „neuen“ ESV Treuchtlingen, stellte der Verein in seiner Pressemitteilung fest.

ESV Treuchtlingen: Maul, Kern, Reichenauer S., Riedl, Kralik, Müller, Langner, Tunc, Saitschadschier, Aslan, Reichenauer C.