Ein Oktopode für Weißenburg

3D-Simulator als Alleinstellungsmerkmal für den Kunststoffcampus - vor 18 Minuten

WEISSENBURG - Eine plötzliche Panne bei Tempo 200 auf der Autobahn, ein bei Eiseskälte stehengebliebener Zug oder ein Schiff, das bei Sturm auf hoher See Funktionsausfälle erleidet. All das hat den Cha-rakter eines Alptraums. Damit dieser nicht wahr wird, dafür kann am Kunststoffcampus Weißenburg der neue 3-D-Bewegungssimulator sorgen, der nun vom Bayerischen Wissenschaftsminister Bernd Sibler in Betrieb genommen wurde.

Vereinter Knopfdruck: Landrat Gerhard Wägemann, Präsidentin Ute Ambrosius, Landtagsabgeordneter Manuel Westphal, Minister Bernd Sibler, Präsident Peter Sperber und Oberbürgermeister Jürgen Schröppel nahmen den Oktopoden gemeinsam in Betrieb. Foto: Jürgen Leykamm



Die vollelektronische Rüttelmaschine, mit welcher der Campus ein Alleinstellungsmerkmal in der Hochschullandschaft des Freistaats verfügt, hat es in sich. Bei der Prüfung von Fahrzeugbauteilen kann sie diese einer Belastung des Vierfachen der Erdbeschleunigung aussetzen. Und das nicht nur in eine, sondern in alle Richtungen. Aber das ist noch nicht alles. Ein Kühlaggregat sorgt dafür, dass in der Testkammer Temperaturen von minus 40 bis plus 70 Grad Celsius herrschen – je nach Einstellung.

Somit sind nahezu alle möglichen Belastungstests für in Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge verbaute Teile unter realen Bedingungen darstellbar. Die erwartete Lebensdauer erfährt in der Kammer den unbestechlichen Faktentest, die Auswirkung physikalischer Effekte wie Einfrieren oder Auftauen können ebenso ermittelt werden wie das Strömungsverhalten von Flüssigkeiten oder der Einfluss niederfrequenter Schwingungen während verschiedener Fahrtumstände.

Aufwendige Testreihen in heißen oder eisigen Regionen des Globus können so zumindest stark reduziert werden. Dass dieser hochleistungsfähige Oktopode (der Begriff leitet sich von den acht Armen des Prüfstandes ab) nicht wenig Geld kostet, dürfte klar sein: Für eine halbe Million Euro war er zu haben. Eine sehr kostenintensive Anschaffung, bekräftigte bei der offiziellen Inbetriebnahme auch Landrat Gerhard Wägemann in Doppelfunktion.

Er ist nämlich zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrats des Technologie- und Studienzentrums (TSZ) Weißenburg. Diese GmbH ist wiederum Eigentümerin des Kunststoffcampus. Doch die Investition hat sich laut Wägemann mehr als gelohnt. Denn mit dem Simulator sei ein Meilenstein beim Ausbau des Zentrums gesetzt worden. Hier komme Spitzentechnologie zum Einsatz, die den Ansprüchen der Unternehmen in Bayern vollends gerecht werde, meinte der Landrat. Das wiederum dürfe für die erhofften Aufträge sorgen.

Allerdings: Darauf, dass ein Mensch sich in der Klimakammer durchrütteln lässt, sei der Oktopode nicht ausgelegt. So betonte es Dr.-Ingenieur Simon Amesöder, Vorsitzender des Fördervereins Kunststoffcampus Bayern. Umso bedeutender sei die Maschine aber für Firmen, die ihre innovativen Produkte, wie der Markt es erfordere, immer „kürzer, schneller und härter“ prüfen lassen wollten. Das seien schlagkräftige Argumente für den Oktopoden, dank dem nun auch ganzjährige Wintertests möglich sind.

Die Prüfung kann auch für Transportgüter erfolgen. Wer wissen will, wie die versendeten Teile am Zielort ankommen und ob die Verpackung richtig gewählt ist, kann die Reise realistisch nachstellen lassen, nur eben nicht die eines Menschen. Was Professor Dr. Peter Sperber als Präsident der Technischen Hochschule (TH) Deggendorf, der die Gesamtleitung des Campus obliegt, nur vermeintlich bedauerte. Hier könne sich also keine weitere Geldquelle erschließen, sagte er schmunzelnd.

Er attestierte aber, dass es einem Zeitgenossen in der Maschine durch die Beschleunigung auch „bei minus 40 Grad noch heiß geworden wäre“. Das neue Bewegungssystem sei Anlass für eine Umorganisation seiner Einrichtung gewesen, die nun eine zweite Forschungsgruppe namens „Betriebsfestigkeit“ in Weißenburg aufbaue und mit einer Professur personell unterfüttere. Entsprechende Technologieforen und Seminare sollen hier ebenso angeboten werden.

Dritter Campus-Kooperationspartner ist die Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach, deren Präsidentin Professor Dr. Ute Ambrosius ebenso der Feierstunde beiwohnte. Ihre Einrichtung sorgt seit Kurzem in Weißenburg mit Modullehrgängen für ein niederschwelliges akademisches Angebot.

Um was für ein Kaliber es sich bei der neuen Maschine handelt, machte Dr. Martin Kommer, operativer Leiter des Technologiezentrums am Campus, bei der Inbetriebnahme deutlich, während der das Fahrprofil eines Sportwagenherstellers kräftig durchgerüttelt wurde. So habe im Vorfeld der Installation das Fundament verstärkt werden müssen. Und es galt sicherzustellen, dass der Oktopode „nicht durch die Decke geht“. Ein Gitter sorgt dafür, dass auch horizontale „Ausreißversuche“ scheitern.

Eintrag ins Goldene Buch

Minister Bernd Sibler, der schon als Staatssekretär den Campus besucht hatte und sich beim jetzigen Gastspiel ins goldene Buch der Stadt eintrug, zeigte sich beeindruckt und machte gleich ein Selfie mit dem Simulator. Wägemann dankte Sibler, der sich schon als Vorsitzender des Hochschulausschusses im Landtag um den Campus verdient gemacht habe. Dieser sei ein „gelungenes Beispiel dafür, dass Wissens- und Technologietransfer von den staatlichen Hochschulen und Forschungseinrichtungen in den ländlichen Raum organisiert werden kann.“

Beim Aufbau einer wissenschaftsgesteuerten Regionalstruktur sei man schon weit gekommen, pflichtete Sib-ler bei. Um zu einer akademischen Bildungseinrichtung zu gelangen, brauche man von jedem Punkt im Freistaat maximal 50 Kilometer zu fahren. Der Kunststoffcampus sei ein Teil dieser Entwicklung: „Sie tun das, was Bayern braucht!“ Und weil dem so ist, fänden sich eben Topgeräte wie der Oktopode „nicht in München oder Nürnberg, sondern in Weißenburg“, auch dank aktiver Kommunalpolitik, die nicht nur aus „schönen Worten und großen Forderungen“ bestehe.

Am Campus selbst formiert sich indes ein neues Kooperationsprojekt, bei dem unter anderem auch die Weißenburger Fachschule für Kunststofftechnik und Faserverbundtechnologie mit im Boot ist. Es hört auf den sperrigen Namen „Berufliches und akademisches Kompetenzzentrum für Technik und Management“, vielleicht wäre hier ja „BaTMan“ eine geeignete, griffige Abkürzung.

Jürgen Leykamm