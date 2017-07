Ein Remis zur Regionalliga-Premiere

2:2 des VfB Eichstätt gegen Unterföhring – Eberle legte auf, Schraufstetter traf - vor 1 Stunde

EICHSTÄTT - Neues Kapitel in der Fußball-Geschichte der Nachbarstadt Eichstätt: Der dortige VfB hat seine Premiere in der Regionalliga Bayern gefeiert und dabei ein 2:2 gegen den Mitaufsteiger FC Unterföhring verbucht.

Jubel nach dem Doppelschlag: Die Eichstätter Spieler nach dem 2:1 durch Lucas Schraufstetter (Zweiter von rechts). © Uwe Mühling



Von den Spielanteilen und von den Chancen her hätte es eigentlich ein Sieg sein müssen. Vor großer Kulisse von 1250 Zuschauern – darunter auch der Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), Dr. Rainer Koch, sowie zahlreiche Interessierte aus dem Weißenburger Raum – hatten die Eichstätter über weite Strecken klare Vorteil, die Münchner Vorstädter waren jedoch „gnadenlos effektiv“, wie VfB-Trainer Markus Mattes befand.

Während in seiner Mannschaft Torhüter Jonas Herter (Weißenburg) und Mittelfeldspieler Michael Panknin (Treuchtlingen) zunächst auf der Bank Platz nehmen mussten, standen Stürmer Fabian Eberle (Weißenburg) und „Sechser“ Lucas Schraufstetter (Raitenbuch) in der Startelf, zeigten starke Leistungen und spielten als doppelter Vorbereiter (Eberle) sowie als Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:1 (Schraufstetter) auch Hauptrollen einer packenden und flotten Partie.

Mittendrin im Regionalliga-Getümmel: Fabian Eberle (Mitte) war gegen Unterföhring doppelter Vorbereiter für den VfB Eichstätt. © Uwe Mühling



Nach relativ ausgeglichenen Anfangsminuten nahm Eichstätt das Heft mehr und mehr in die Hand und hatte drei, vier erstklassige Möglichkeiten, die vor allem der gegnerische Keeper Daniel Sturm zunichte machte. Ein Elfmeter kurz vor der Pause stellte dann den Spielverlauf auf den Kopf: Eichstätts Maximilian Eberwein sprang der Ball unglücklich an die Hand, Andreas Faber setzte den folgenden Strafstoß zum 0:1-Halbzeitstand in die Maschen.

Nach dem Seitenwechsel drängte der VfB auf den Ausgleich. Nachdem Eberles Treffer wegen Abseits nicht zählte (56. Minute), drehten die Gastgeber kurz darauf binnen zwei Minuten das Spiel. Zunächst traf Yomi Scintu nach einem herrlichen Zuspiel von Eberle zum 1:1 (62.). Gleich darauf schob Lucas Schraufstetter zum 2:1 ein, als Fabian Eberle erneut den Blick für seine Mitspieler bewies und glänzend querlegte, anstatt selbst den Abschluss zu suchen (63.).

Tor fast von der Mittellinie

Die Eichstätter Anhänger waren nach dem Doppelschlag völlig aus dem Häuschen, sahen aber auch, dass ihre Mannschaft in der Folgezeit den dritten Treffer und damit die Vorentscheidung verpasste. Das sollte sich rächen, denn mit einem Schuss fast von der Mittellinie überraschte FC-Spieler Arthur Kubica den zu weit vor seinem Gehäuse stehenden Thomas Bauer zum 2:2 (79.). Das war ebenso ein Stimmungsdämpfer für den VfB wie die Schulterverletzung, die sich Fabian Eberle in der Schlussphase zuzog. Gestern gab der Torjäger dann aber Entwarnung: „Nur eine starke Prellung laut Doc, also alles ok!“

Trotz der aus Eichstätter Sicht verlorenen zwei Punkte war Trainer

Markus Mattes mit dem Start in die höchste Amateur-Spielklasse nicht unzufrieden, denn: „Es war ein toller spielerischer Einstand in der Regionalliga. Wir haben es heute richtig gut gemacht und auch eine tolle Moral nach dem Elfmeter gezeigt. Schade, dass es nicht zum Sieg gereicht hat“. Weiter geht es für den Neuling mit zwei schweren Auswärtsspielen beim FC Schweinfurt 05 (am Freitag, 21. Juli) und beim 1. FC Nürnberg II (am Dienstag, 25. Juli). Das nächste Heimspiel steht am Samstag, 29. Juli, um 16.00 Uhr gegen den FC Pipinsried am Plan.

Uwe Mühling