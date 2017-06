Ein Saison-Höhepunkt in der Weißenburger Kunst-Schranne

WEISSENBURG - Es ist die wohl hochklassigste Ausstellung, die Weißenburg in den vergangenen Jahrzehnten gesehen hat. Der international geschätzte Bildhauer Andreas Kuhnlein stellt noch bis zum 23. Juli seine lebensgroßen Holzskulpturen in der Weißenburger Kunst-Schranne aus. Die fügen sich nicht nur bestens in den weiten Raum der ehemaligen Kirche ein, sondern bringen auch große Kraft und Stärke im Ausdruck mit. Eine Ausstellung, die man gesehen haben sollte.

Kraft, Emotion und Einfachheit zeichnen die Skultpuren von Andreas Kuhnlein aus: Dass die Werke des renommierten Bildhauers nun bis Ende Juli in der Weißenburger Kunst-Schranne zu sehen sind, ist ein Coup für die Stadt. © Jan Stephan



„Wir befinden uns hier auf Champions League Niveau“, stellte Weißenburgs Oberbürgermeister Jürgen Schröppel bei der Vernissage von Kuhnleins Ausstellung fest. Nun gehört bei derlei Anlässen Übertreibung quasi zum guten Ton. In diesem Fall allerdings kann man das dem Hausherren kaum vorwerfen. Kuhnlein ist wirklich ein Großer seines Fachs. Er hat in 16 Ländern ausgestellt, weit über 100 Einzelausstellungen wurden mit seinen Werken bestückt, er hat eine Ehrenprofessur in China inne, seine Werke stehen überall in der Welt und unter anderem auch in einigen deutschen Ministerien herum.

Dass der gelernte Schreiner aus dem Chiemgau sich diesen Ruhm verdient hat, zeigt die Ausstellung in Weißenburg. Schon beim Betreten der Kunst-Schranne überzeugen Kuhnleins Skulpturen durch ihre ebenso eindringliche wie unaufdringliche Präsenz. Seine Menschenobjekte aus schartigem, aufgebrochenem Holz, scheinen das Innerste nach Außen zu kehren. Sie brechen die Hülle des Menschen auf und erlauben einen Blick ins Innere. Dort ist alles erheblich weniger glatt, als man es der Welt so gerne vormachen möchte. Es gibt Ecken, Kanten, Verkohltes, Kaputtes, Unverdautes, Hässliches.

„Dem Menschsein auf der Spur“, ist Kuhnleins Ausstellung überschrieben. Und ähnlich wie die Skulpturen der Schau ist auch ihr Titel frei von Effekt­hascherei. Er benennt das künstlerische Projekt. Nicht mehr, nicht weniger. Kuhnlein will wissen, wie der Mensch denn wirklich ist, wenn keiner hinschaut, wie es in seinem Inneren aussieht. Darüber denkt er nach und diese Gedanken werden mit Motorsäge und Flammenwerfer zu Kunst. Sehr eindrucksvoller Kunst.

Seniorenausflug brachte Kontakt

Roland Ottinger, der eine gelungene Laudatio auf Andreas Kuhnlein hielt, erklärt, wie es zu der Ausstellung in Weißenburg gekommen ist. Schuld sei ein Senioren-Ausflug vor zwei Jahren gewesen. Damals hätten vier Weißenburger ihren Schulfreund Roland Hanus nahe Kufstein besucht. Und zusammen mit dem gebürtigen Weißenburger stieg man hinauf zum Bauernhof seines Freundes Andreas Kuhnlein. Nach einer Führung durch dessen Werkstatt und das Skulpturenlager, begannen noch vor Ort die Planungen, wie man den „Andi“ denn nach Weißenburg bekommen würde.

Das war am Ende mit der aktiven Unterstützung der Stadt möglich. Roland Ottinger bedankte sich bei der Vernissage denn auch bei OB Jürgen Schröppel und Kulturamtsleiterin Andrea Persch für die Bereitschaft, die Idee aufzunehmen und umzusetzen. Sie passte allerdings auch bestens ins städtische Konzept.

Das sieht vor, in jedem Jahr eine hochkarätige Ausstellung von außerhalb in die Stadt zu holen. Alle zwei Jahre geschieht das über die Schau zum Weißenburger Kunstpreis ohnehin, und in den Zwischenjahren geht die Stadt selbst auf die Suche nach Künstlern. Vor zwei Jahren hatte man mit dem Künstlerehepaar Müller-Jontschewa schon ein Ausrufezeichen gesetzt. Das setzt man nun noch eindrucksvoller fort.

Die Ausstellung ist noch bis zum 23. Juli in der Weißenburger Kunst-Schranne zu sehen. Die Öffnungszeiten sind: Dienstag bis Freitag, 11.00 bis 20.00 Uhr, Samstag und Sonntag, 10.00 bis 20.00 Uhr. Am 9. Juli kommt Andreas Kuhnlein zudem zu einem Künstlergespräch nach Weißenburg. Beginn ist um 11.00 Uhr.

Jan Stephan