Ein Spitzenspiel zum Vorrunden-Finale

VfL Treuchtlingen gastiert am Sonntag, 17. Dezember, um 16 Uhr beim TSV Oberhaching - vor 55 Minuten

TREUCHTLINGEN - Die VfL-Baskets haben zum Jahresabschluss noch einmal ein echtes Highlight: Die Treuchtlinger treten am Sonntag in der 1. Regionalliga-Südost zum Spitzenspiel beim TSV Oberhaching an. Beginn ist um 16 Uhr in der Turnhalle des dortigen Gymnasiums.

Mit vollem Elan zum Vorrunden-Abschluss: Die VfL-Baskets (Bildmitte Youngster Moritz Schwarz) nehmen den Rückenwind vom jüngsten klaren Heimsieg gegen die BG Leitershofen/Stadtbergen am Sonntag mit zum Topspiel nach Oberhaching. © Bastian Mühling



Mit vollem Elan zum Vorrunden-Abschluss: Die VfL-Baskets (Bildmitte Youngster Moritz Schwarz) nehmen den Rückenwind vom jüngsten klaren Heimsieg gegen die BG Leitershofen/Stadtbergen am Sonntag mit zum Topspiel nach Oberhaching. Foto: Bastian Mühling



Vom Papier her spielt der Zweite (Oberhaching) gegen den Dritten (Treuchtlingen), doch selbst für VfL-Trainer Stephan Harlander mit seiner jahrelangen Erfahrung im Basketball ist diese Rangfolge in der offiziellen Tabelle nicht ganz schlüssig. „Eigentlich müssten wir ja Zweiter sein“, sagt der Coach mit Blick auf das bessere Korbverhältnis des VfL gegenüber den Tropics des TSV Oberhaching-Deisenhofen (so der komplette Name der Oberbayern). Beide Teams haben 10:2-Siege und 20 Punkte. Gleiches gilt für Vilsbiburg (Erster) und Gotha II (Vierter) und bilden ein Führungsquartett.

Wiedersehen mit Matic

Hier wiederum passt es im Vergleich zu Treuchtlingen, denn gegen Vilsbiburg haben die Korbjäger aus dem Altmühltal verloren, Gotha konnten sie besiegen. Aber sei’s drum: Morgen wird sich zwischen Oberhaching und dem VfL auf jeden Fall entscheiden, wer die Nase vorne hat und wer sich – abhängig von den anderen Ergebnissen – vielleicht sogar die Halbzeit-meisterschaft sichern kann. Vilsbiburg gastiert bei der BG Leitershofen, Gotha hat das Ost-Derby der Bundesliga-Reserven gegen Jena vor der Brust.

Die Treuchtlinger schauen natürlich auf sich, und da ist für Stephan Harlander klar: „Wir wollen in Oberhaching gewinnen. Ob es gelingt, hängt vor allem davon ab, wie intensiv wir das wollen“. Der Coach und seine Truppe stellen sich auf eine Topmannschaft des Gegners ein. „Tabellarisch ist das ein Spitzenspiel, alle freuen sich drauf. Es werden viele Fans mitfahren“, sagt der VfL-Trainer vor dem Sonntagsspiel. Die Partie in Oberhaching ist zugleich der Abschluss einer aus VfL-Sicht „ordentlichen Hinrunde, mit der sich die Mannschaft dieses abschließende Spitzenspiel verdient hat“, wie Harlander sagt. Oberhaching zählt zu den Treuchtlinger Dauerrivalen in der 1. Regio. Trainiert werden sie von Mario Matic. „Er ist der richtige Mann, der bereits bewiesen hat, dass er aus dieser Liga aufsteigen kann.“ Matic war etliche Jahre bei den Giants Nördlingen tätig, unter ihm hat dort auch VfL-Kapitän Stefan Schmoll zwei Jahre lang in der 2. Bundesliga ProB gespielt. Aktuell hat Matic mit Spielern wie John Boyer, Moritz Wohlers, Peter Zeis oder Miljan Grujic eine Truppe mit „Routine und Qualität“, wie Stephan Harlander unterstreicht.

Bei einem derart stark besetzten Gegner wird auf Treuchtlinger Seite laut Harlander vor allem „das Wollen“ entscheiden. Den nötigen Rückenwind haben sich die VfL-Baskets zuletzt mit den Siegen bei den Longhorns Herzogenaurach und daheim gegen Leitershofen geholt. Wie hoch der Erfolg in Herzogenaurach einzuschätzen ist, hat sich eigentlich erst eine Woche später durch den Sieg der Longhorns in Vilsbiburg so richtig gezeigt. Sie mussten dort sogar über weite Strecken ohne ihren Topscorer Mike Kaiser (technisches Foul) auskommen. Gespannt sein darf man nun, wie es den offenbar kriselnden Vilsbiburgern in Leitershofen ergeht.

Vor allem steht am 13. Spieltag aber das direkte Duell zweier Topteams im Mittelpunkt. Stephan Harlander sieht sich bestätigt, dass er Oberhaching vor Saisonbeginn als Topfavoriten der Liga auf dem Schirm hatte. Nach etwas holprigem Start mit zwei Niederlagen in den ersten fünf Spielen hat die Matic-Truppe zuletzt siebenmal in Serie gewonnen. Diese Serie möchten die VfL-Baskets nun beenden.

Der endgültige Treuchtlinger Kader wurde erst gestern Abend beim Abschlusstraining festgelegt. Entscheidende Frage dabei: Soll man mit acht oder neun Mann nach Oberhaching fahren, denn die „Zweite“ spielt in der Bayernliga Mitte ebenfalls am Sonntag (17 Uhr in Dingolfing) und braucht jeden Mann, um sich vorzeitig aus dem Abstiegskampf zu verabschieden. Nicht zur Verfügung stehen der erkrankte Jonas Rauch sowie Youngster Luca Wörrlein, der sich im Reserve-Spiel gegen Regensburg die Nase gebrochen hat.

Der mögliche VfL Kader: Stefan Schmoll, Tim Eisenberger, Claudio Huhn, Simon Gei-selsöder, Florian Beierlein, Arne Stecher, Jonathan Schwarz, Kevin Vogt, Yannick Rapke, Tobias Hornn, Moritz Schwarz.

Uwe Mühling