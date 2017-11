Ein starker ökumenischer Impuls aus Weißenburg

WEISSENBURG

WEISSENBURG - Vor fast einem halben Jahrtausend teilten sich in der Weißenburger St.-Andreaskirche die Wege: Mit den Füßen stimmten die Bürger über ihre Religion ab: katholisch oder evangelisch? Nun haben die Wege zumindest zeichenhaft wieder zusammengefunden: Beim Reformationsfest sprachen dort vier Bischöfe dreier Konfessionen. Ein starker ökumenischer Impuls, den an die 1000 Besucher erlebten.

Geballte Geistlichkeit: Mit Gregor Maria Hanke, Richard Frith, Elisabeth Hann von Weyhern und Stefan Ark Nitsche (v. li.) waren gleich vier Bischöfe nach Weißenburg gekommen, um in der Andreaskirche beim Reformationsfest dabei zu sein. © Jürgen Leykamm



„Mit einem solchen Andrang haben wir nicht gerechnet“, zeigte sich die evangelische Dekanin Ingrid Gottwald-Weber verblüfft. Dabei war von starkem Interesse auszugehen gewesen. Schließlich war der Gottesdienst in Weißenburg eine von bayernweit sieben Großveranstaltungen zum Reformationsjubiläum.

Eine halbe Stunde vor Beginn hatte sich vor der Kirchentür bereits eine Menschenschlange gebildet. „So was haben wir noch nicht erlebt“, war immer wieder aus den Reihen der Anstehenden zu hören. Nicht alle fanden einen Sitzplatz, obwohl wie an Weih-nachten auch fast jede Treppenstufe zu einem solchen umfunktioniert wurde. Erst als es gelang, einige Gäste auf die Plätzen im hinteren Altarraum zu lotsen, stand dem Beginn des denkwürdigen Gottesdienstes nichts mehr im Wege.

Dass Geistliche in einer solch ökumenischen Bandbreite hier gemeinsam predigen, sei wohl in der Geschichte des Gotteshauses noch nicht vorgekommen, stellte die Dekanin nach dem Einzug der Seelsorger fest. Nach dem ökumenischen Glaubensbekenntnis trat zuerst die evangelische Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern ans Mikrofon. Sie verwies auf die Reformation als eine „zentrale Wegmarke“ der Kirchengeschichte. Mit Luther habe die „Wiederentdeckung der Antwort Gottes“ auf eine tiefe menschliche Sehnsucht Einzug ins Glaubensleben gehalten. Das Sehnen nach Gott selbst, der auf eine „Logik der Ökonomie“ verzichte, sondern auf Beziehungslogik setze: Der Schöpfer wertschätze seine Geschöpfe per se – und nicht aufgrund ihrer Verdienste.

Ehemann Stefan Ark Nitsche, mit dem sich von Weyhern die Regionalbischofsstelle teilt, führte diesen Gedanken der Rechtfertigungslehre Luthers mit dessen Worten weiter aus: „Gott liebt mich nicht, weil ich so schön bin – sondern ich bin schön, weil Gott mich liebt.“ Auch wenn einem der tägliche Blick in den Spiegel etwas anderes erzähle. So sei man nun herausgefordert, sich zu entscheiden, wem man mehr glaube, dem reflektierenden Glas oder einer Gottheit, in dessen Augen jeder Mensch kostbar sei.

Lob für den Kirchenkreis

Wähle man den Glauben, werde das einen selbst verändern sowie die eigenen Beziehungen und damit „die Welt um uns herum: in der Familie, am Gartenzaun, am Arbeitsplatz“. Denn die Rechtfertigungslehre sei „ein Passiv, das mich aktiviert“. So könne man auch befreiter auf andere Kulturen zugehen, „und auf andere Konfessionen erst recht“.

Der katholische Bischof Gregor Maria Hanke würdigte die „mutige, geistliche Vorgabe des Kirchenkreises Nürnberg“, zum Jubiläum den Fokus nicht auf den Rückblick und den Prozess der Trennung zu legen, sondern auf ein gemeinsames Christusfest. Jesus selbst habe ja auch vor seiner Himmelfahrt ermuntert, nach vorne zu schauen. Wenn dies die Gläubigen der verschiedenen Konfessionen tun, kreisten diese nicht mehr so sehr um sich. So fördere der Blick auf den gemeinsamen Herrn die Einheit der Kirche. Deswegen sei auch das „Christsein keine Rolle rück­wärts in die Geschichte Jesu“, betonte Hanke.

Jüngerschaft wachse durch die Begegnung mit Jesus und untereinander. So könnten Christen „Salz der Erde“ werden, das der Menschheit Geschmack verleiht – und sie durstig macht auf das Wasser des Lebens, so Hankes Deutung der Worte Jesu. Mit der Wiederkunft des Herrn erfüllten sich auch dessen Seligpreisungen als Art „göttlicher Zukunftsmusik“. Denn sie stellten nur auf den ersten Blick alles auf den Kopf, ein zweites Hinsehen lasse erkennen, dass sie im Gegenteil alles richtigstellen. Als Christ sei man gefordert, danach zu handeln.

Nach der Trialogpredigt beschloss ein Grußwort des aus der Partnerdiözese Hereford des hiesigen evangelischen Dekanats angereisten Bischof Richard Frith die geistlichen Worte. Dass man hier und heute gemeinsam ökumenisch feiere, sei „ein großes Wunder unserer Zeit“, hob der englische Geistliche auf deutsch hervor. Er rief die anglikanische Reformation in seinem Heimatland in Erinnerung, bei der die Politik eine große Rolle gespielt habe. Bei den folgenden Auseinandersetzungen habe es nicht hier die „Guten“ und dort die „Bösen“ gegeben. Doch genau das „lehrt uns Demut und Reue“. Auch Frith kam zum Schluss: Letztlich „finden wir unsere Einheit in Jesus Christus“.

Feier im Freien

Doch die Einheit der Versammelten drohte nach dem Gottesdienst zu zerfallen – in Gäste des Empfangs im Gemeindehaus und in Heimgehende. Da ergriff Ark Nitsche kurzerhand die Alternative: „So können wir nicht auseinandergehen! Wir feiern draußen gemeinsam!“ Sprach’s und legte nach dem Auszug kurzentschlossen das Kreuz bei der Lutherstatue ab, um die sich schon bald die Feiernden scharten und mit einer kleinen Erfrischung bewirtet wurden. Zu den offiziellen Grußworten rief der Regionalbischof dann aber doch ins angrenzende Gemeindehaus.

Musikalisch hatten den außergewöhnlichen Gottesdienst der Bezirks-posaunenchor und die Kantorei St. Andreas bereichert. Beide unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Michael Haag.