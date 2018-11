Ein umwerfender Sport für die "Gemütlichen"

Seit 60 Jahren gibt es die Ellinger Kegler – Erst beim Herzner, jetzt bei der TSG - vor 1 Minute

ELLINGEN - Sie nennen sich „Die Gemütlichen“ und treffen sich seit nunmehr 60 Jahren: die Ellinger Kegler, die seit 1966 im TSG-Sportheim auf der dortigen Bahn ihrem „um­werfenden Sport“ nachgehen, wie der Vorsitzende Gerhard Fürbaß mit einem Augenzwinkern betont.

Seit vielen Jahren Treffpunkt des Ellinger Kegelclubs „Die Gemütlichen“, die vor 60 Jahren gegründet wurden: die Bundeskegelbahnen im Sportheim der TSG Ellingen, die immer wieder modernisiert wurden und heute vollautomatisch gesteuert werden. © Gerhard Fürbaß



Den Club der „Gemütlichen“, der seit über 50 Jahren eine Abteilung des TSG Ellingen ist, wurde 1958 von Paulus Hussendörfer gegründet. Die Zahl der Mitglieder , die im Gasthaus Herzner die Kugeln rollen ließen, stieg rasch. Mit dem Bau des heutigen TSG-Sportheims schloss sich der Club als eigene Abteilung dem Sportverein an. Im TSG-Heim befinden sich auch zwei Bundeskegelbahnen, die seit ihrem Bau mehrfach modernisiert und auf automatische Steuerung umgerüstet worden ist.

Zuvor rollten im Gasthaus Herzner die Kugeln über die Bahn. © WT-Archiv



In Deutschland war erstmals 1956 eine vollautomatische Kegelstellanlage in Betrieb genommen worden. Bis in die 1980er-Jahre gab es jedoch die „Kegelbuben“, die die Kegel aufstellten und die Kugel zurückrollten. Das Kegeln, das Sport und Geselligkeit verbindet, hat jedoch eine weitaus längere Tradition. Erste Nachweise für Vorläufer des Spiels mit Kugel und Kegeln finden sich im antiken Ägypten. In Europa entwickelte sich das Kegeln im Mittelalter – aus volkstümlichen Spielen im Freien. So wird in einer Chronik von Rothenburg ob der Tauber 1157 das Kegeln als verbreitetes Volksvergnügen geschildert. Heute ist es in zahlreichen Ländern der Welt verbreitet – früher auf Holzbahnen, später auf modernen Anlagen in Gast­häusern oder in Bowling-Centern. Betrieben wird das Kegeln als Leistungs- und Breitensport – in Weißenburg gab es diverse Wettbewerbe der Kegler­vereinigung bis hin zur Stadtmeisterschaft. Das Kegeln ist aber auch als Freizeitbeschäftigung überaus beliebt – bei der Jugend ebenso wie bei den Senioren.

Wer noch vor 20 Jahren mit Kol­legen oder Freunden kegeln wollte, musste sich oft Wochen im Voraus um die Reservierung der Bahn kümmern. Dieser Andrang hat sich deutlich abgeschwächt – nicht zuletzt durch ein verändertes Freizeitverhalten. „Wartezeiten gibt es kaum noch“, so Gerhard Fürbaß, der die Ellinger Kegelbahn verwaltet. „Die Möglichkeiten haben sich enorm verbessert.“ Auf den beiden Kegelbahnen im Sportheim der TSG Ellingen stehen Nutzungstermine für nachmittags ab 17 Uhr und an bestimmten Abenden ab 19 Uhr zur Verfügung.

Infos gibt es beim Kegelbahnbeauftragten Gerhard Fürbaß (Telefon 0 91 41 / 92 29 77, 01 71 / 1 94 76 29 oder per E-Mail an Fuerbass.G@t-online.de).