Ein Viererpack zum Saisoneinstand

Lena Braungart erzielte vier Treffer beim Röttenbacher 5:0 – Bieswanger 6:3-Auswärtscoup - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - In der Frauenfußball-Bezirksliga 2 haben sich die SG SF Bieswang und der TSV Röttenbach zum Saisonauftakt in blendener Torlaune präsentiert.

Saisoneinstand nach Maß: Die Nummer 7 des TSV Röttenbach, Lena Braungart aus Mühlstetten, erzielte beim 5:0 gegen Pilsach vier Tore. © Uwe Mühling



Die Bieswangerinnen gewannen beim Aufsteiger SV Stauf mit 6:3, die Röttenbacherinnen zu Hause gegen die DJK/SV Pilsach mit 5:0. Für die TSVlerinnen war Lena Braungart gleich mit vier Treffern erfolgreich und setzte sich an die Spitze der Torjägerliste. Nicht so gut lief es zum Auftakt für den DSC Weißenburg, der bei der SG VfL Ehingen – ebenfalls ein Aufsteiger – knapp mit 1:2 den Kürzeren zog.

SV Stauf – SG SF Bieswang 3:6

Mit 6:3 haben die Sportfreunde aus Bieswang auswärts beim Neuling SV Stauf gewonnen. Nach dem Zusam­menschluss zur Spielgemeinschaft mit dem FV Obereichstätt II überzeugte das Team mit einer starken kämpfe­rischen Leistung und startete erfolgreich in die zweite Bezirksliga-Saison. Die neu formierte Mannschaft um Trainer Wolfgang Schmidt kam gut in die Partie und ging in der 16. Minute in Führung: Nach Zuspiel von Raphaela Kreitmeir legte sich Hanna Schmidt den Ball an einer Staufer Spielerin vorbei zurecht und schloss flach und platziert aus 20 Metern zum 0:1 ab. In der 27. Minute erhöhte Anna-Lena Gruber nach schöner Vorarbeit von Kreitmeir und Schmidt zum 0:2-Pausenstand.

Im zweiten Durchgang war Bieswang zu Beginn unkonzentriert, und Sofia Eberle verkürzte auf 1:2. Dann setzten wieder die Sportfreunde Akzente nach vorne. Nach einem Zusammenspiel von Hanna Schmidt und Anna-Lena Gruber stellte Martina Knoll in der 65. Minute den alten Abstand zum 1:3 her. Doch Stauf ließ nicht locker und schnürte Bieswang immer mehr ein. So schaffte Sofia Eberle mit zwei weiteren Treffern den Gleichstand zum 3:3. Trainer Wolfgang Schmidt reagierte und brachte in der 80. Minute seinen „Joker“ Ines Wenninger, der verletzungsbedingt geschont werden sollte.

Nur eine Minute auf dem Platz vollendete sie ein Solo mit einem satten Schuss zum 3:4. Kurz darauf war es abermals Ines Wenninger, die nach einer Balleroberung von Hanna Schmidt das 3:5 markierte. Kurz vor Schluss machte Martina Knoll mit dem 3:6 den Endstand perfekt. Sie traf nach einer Stafette über Wenninger und Gruber. Am Ende fiel das Ergebnis etwas höher aus, als der Unterschied der beiden Teams tatsächlich war.

SF Bieswang: Damaris Schiesl, Jenny Jakob, Tamara Kastenhuber, Karin Miehling, Marisa Haub, Raphaela Kreitmeir, Sabine Stettinger, Laura Lipke, Hanna Schmidt, Anna-Lena Gruber, Julia Jakob (eingewechselt: Martina Knoll, Miriam Forster, Ines Wenninger).

TSV Röttenbach – Pilsach 5:0

Röttenbach startete konzentriert und versuchte, das Spiel zu gestalten. Nach sechs Minuten brachten die TSVlerinnen die Gäste ins Schwitzen, als ein Fernschuss von Lena Wachter knapp das Gehäuse verfehlte. Nur eine Minute später markierte Lena Braungart das erste Saisontor. Nach einem präzisen Pass von Annika Merlein schob sie das Leder an der Tor­hüterin vorbei zum 1:0 ins rechte untere Eck (7.). Gleich danach passte Braungart scharf nach innen, dort zielte Isabella Fraissinet über das Tor.

Auch ein Schuss aus 20 Metern brach­te nichts ein. In der 16. Minute brach Isabella Fraissinet jedoch über außen durch und traf aus spitzem Winkel zum 2:0. Kurz darauf musste sich Röttenbachs Torhüterin Christina Bedau das erste Mal beweisen. Auf der anderen Seite setzte Braungart aus 20 Metern den Ball zum 3:0 unter die Latte (28.). Sechs Minuten später verzog Annika Merlein nach einem starken Solo.

Nach der Pause machte Lena Braungart alles klar: Nach ihrem 4:0 in der 47. Minute erzielte sie zehn Minuten später, nach einem sehenswerten Dribbling und einem Schuss durch die Beine der DJK-Torhüterin, mit ih­rem vierten Treffer auch noch das 5:0. Anschließend ließ Röttenbach das Spiel auslaufen und einige gute Möglichkeiten liegen. Der DJK/SV Pilsach gehörte so die letzte halbe Stunde, doch Keeperin Bedau hielt ihren Kas­ten sauber.

TSV Röttenbach: Christina Bedau, Alina Bilek, Isabel Grünwedel, Christina Trost, Lena Wachter, Lena Braungart, Vanessa Marny, Annika Merlein, Alexandra Fraissinet, Isabella Fraissinet, Anja Seibold (eingewechselt: Alexandra Bedau, Melisa Tercan, Larissa Meier).

SG VfL Ehingen – DSC WUG 2:1

Der gastgebende Aufsteiger von der SG VfL Ehingen ging bereits nach sieben Minuten durch einen Lupfer von Rebecca Weber über Weißenburgs Torhüterin Melissa Weeger hinweg mit 1:0 in Führung. In der Folgezeit spielte sich das Geschehen zumeist im Mittelfeld ab. Gegen Ende der ersten Halbzeit gab es dann wieder Torgefahr. Zunächst vergab Ehingen eine gute Möglichkeit, dann scheiterte auf der Ge­genseite Anita Rieger bei einem Konter an der SG-Keeperin. Kurz vor der Halbzeit erhöhte schließlich erneut Weber auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel drängten die DSClerinnen auf den Anschluss­treffer, der in der 53. Minute mit dem 2:1 von Anita Rieger auch gelang. Die Gäste bewiesen im gesamten zweiten Durchgang eine gute Moral, wurden für ihre Offensivbemühungen aber nicht mit dem Ausgleich belohnt. Die beste Gelegenheit hatte Julia Harrer, die in der 72. Minute einen Freistoß knapp ne­ben das Tor setzte. Auf der anderen Seite war Melissa Weeger mehrfach auf dem Posten und verhinderte eine Vorentscheidung. Letztlich blieb es beim 2:1. Am kommenden Wochen­ende sind die Weißenburgerinnen spielfrei. Dann folgt am Samstag, 17. September, um 16.00 Uhr bereits das Derby gegen Bieswang.

DSC Weißenburg: Melissa Weeger, Mia Pich, Daniela Sichert, Julia Lux, Anka Janocha, Denise Eder, Bettina Riedel, Anita Rieger, Meike Bürlein, Stefanie Schlund, Alexandra Weiß (eingewechselt: Julia Harrer).