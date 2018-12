Ein zweiter Markttag in Weißenburg

WEISSENBURG - Weißenburg bekommt ab dem Frühjahr einen weiteren Wochenmarkttag. Dies gab Oberbürgermeister Jürgen Schröppel (SPD) in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend bekannt.

Beliebter Treffpunkt: Der Wochenmarkt soll ab dem Frühjahr auch mittwochs die Besucherfrequenz in der Altstadt erhöhen. Foto: Rainer Heubeck (Archivfoto)



Bisher hat Weißenburg lediglich am Samstagvormittag einen Wochenmarkt. Künftig sollen die Fieranten auch am Mittwoch ihre Stände am Marktplatz aufstellen, was zur weiteren Belebung der Innenstadt beitragen soll, sagte Schröppel.

Der OB hat eine Umfrage unter den 16 Händlern machen lassen, die bisher am Wochenmarkt vertreten sind. Vier befürworten den weiteren Markttag, zwei sind unentschieden und zehn gegen einen zusätzlichen Markttermin. Ungeachtet des Ergebnisses hat Schröppel aber entschieden, trotzdem einen zweiten Markttag zu initiieren.

Man dürfe nicht immer auf das Ergebnis solcher Befragung hören, meinte das Stadtoberhaupt. Er habe sich an die Situation erinnert, als es um die Marktverlagerung aus der Schranne auf den Marktplatz ging. Damals habe es große Widerstände seitens der Händler gegeben. Doch es habe nicht lange gedauert und die Stimmung sei umgeschlagen. Die Fieranten wollten dann nicht mehr zurück in die Markthalle.

Daher werde im Frühjahr der Mittwochsmarkt mit einem Kernteam von vier Händlern gestartet. Weitere würden „dann schon kommen, wenn sie sehen, dass man Geld verdienen kann“, meinte Schröppel und erntete im Stadtrat breite Zustimmung für seinen Vorstoß.

Belebung erhofft

SPD-Fraktionsvorsitzender André Bengel sieht durch den zusätzlichen Markttag „einen positiven Effekt“ für die Innenstadt. „Wenn Markt ist, kommen die Leute“, meinte er und hofft auf eine Belebung auch für die ansässigen Altstadthändler. Maximilian Hetzner (Bündnis ‘90/Die Grünen) begrüßt die Initiative ebenfalls und wollte wissen, ob der Markt vormittags oder nachmittags stattfindet.

„Vormittag“, entgegnete der OB postwendend. Doch Elisabeth Pecoraro (SPD) gab zu bedenken, dass der Nachmittag für Berufstätige besser geeignet sei. „Darüber kann man ja noch diskutieren“, meinte Schröppel. An diesem Punkt ist also das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Katrin Schramm findet den zusätzlichen Markttag ebenfalls „sehr gut“. Damit werde eine weitere Empfehlung aus dem Stadtentwicklungskonzept (ISEK) aufgegriffen. „Es sei gut, wenn man sich nicht immer nur auf Umfragen“ verlasse, lobte sie mit Blick auf das Ergebnis der Markthändlerbefragung.

Auch Sabine Käsberger freut der weitere Markttag. Sie betreibt bekanntlich die Greifen-Apotheke am Marktplatz. „Vielleicht kriegen wir damit auch das andere Problem besser in den Griff, dass wir angehen müssten“, meinte die CSU-Stadträtin, die in der Vergangenheit schon über Lärm, Sachbeschädigungen, fußballspielende Kinder und Jugendliche, die sich im Kunstradfahren versuchen, auf dem zentralen Altstadtplatz beklagt.

Der Weißenburger Wochenmarkt findet sich – nach langjähriger Pause – seit 2009 samstags wieder auf dem Marktplatz. Anfänglich waren die Stände lediglich um das Gotische Rathaus angeordnet, seit der Marktplatzneugestaltung sind sie über den Platz verteilt Nur in den Wintermonaten ziehen die Händler in die Schranne um.

Die Initiative, den Markt wieder ins Freie und unmittelbar ins Zentrum der Altstadt zu holen, ging vor neun Jahren von OB Schröppel aus. Er hatte die Marktverlagerung schon im Wahlkampf 2008 thematisiert. Dies war damals Teil seines Vorschlages, den Marktplatz zu einer Fußgängerzone umzugestalten und entsprechend zu beleben. Die SPD hatte lange zuvor schon für diese Lösung plädiert.

Kaum noch wegzudenken

Mit diesem Vorschlag stießen Schröppel und Co. aber nicht nur auf Zustimmung. Gerade auch bei Marktbeschickern gab es Vorbehalte für die Verlagerung aus der Schranne. Mittlerweile ist der Wochenmarkt am Samstagvormittag vom Marktplatz aber kaum mehr wegzudenken, wenngleich mancher Händler noch lieber in die Spitalanlage umziehen würde, wohin der Markt zu Altstadtfestzeiten ausweichen muss. Mancher Marktbesucher wünscht sich hingegen noch mehr Händler und ein breiteres Angebot auf dem Samstagsmarkt.

Die Schranne wird seit der Marktverlagerung in den Sommermonaten als Kunst-Schranne genutzt. Zahlreiche sehenswerte Ausstellungen wurden dort seither präsentiert, unter anderem auch die Weißenburger Kunsttage und die Weißenburger Fototage, die übrigens das nächste Mal vom 18. bis 28. April 2019 stattfinden.

Robert Renner