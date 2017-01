Eine relativ ruhige Silvesternacht

WEISSENBURG - Die Silves-ternacht ist aus Sicht der Polizei und der Einsatzkräfte in der Region relativ ruhig verlaufen. Abgesehen von kleineren Vorfällen feierten die Menschen in und um Weißenburg überwiegend fröhlich und friedlich ins neue Jahr hinein.

Friedlich gefeiert: Die meisten Menschen im Weißenburger Land verbrachten eine fröhliche Silvesternacht. Nur hier und dort wurde etwas über die Stränge geschlagen. Die Polizei zog aber eine positive Bilanz. © Ralf Goppelt



Lediglich für einen 30-jährigen Weißenburger war der Start ins neue Jahr nicht so geglückt. Der Mann verständigte gegen 0.50 Uhr am Neujahrsmorgen die örtliche Polizei und teilte mit, dass er geschlagen worden sei. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Geschädigte von einem 27-jährigen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Die Rauferei soll sich in Weißenburg im Bereich der Luitpoldstraße abgespielt haben, teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit. Der Geschädigte erlitt allerdings nur leichtere Verletzungen. Warum es zwischen den beiden Personen zu der Auseinandersetzung kam, muss noch ermittelt werden.

Bereits am Silvesterabend entdeckte die Besatzung eines BRK-Fahrzeuges gegen 17.30 Uhr beim Vorbeifahren an einem Altkleidercontainer in der Nürnberger Straße, dass dieser brennt. Die Rotkreuzler verständigten die Freiwillige Feuerwehr Weißenburg, die den Brand schnell löschte, sodass lediglich einige Kleider anschmorten und Rußschäden an der Containerhülle entstanden. Der Schaden dürfte laut Polizei rund 200 Euro betragen. Die Brandursache ist noch unklar. Ob unter Umständen ein Feuerwerkskörper die Kleider entzündete, konnte bisher nicht festgestellt werden. Die Polizei Weißenburg bittet daher um sachdienliche Hinweise von etwaigen Zeugen.

Briefkasten in die Luft gesprengt

In Langenaltheim steckte ebenfalls am Silvesterabend ein bislang unbekannter Täter einen Böller in den Briefkasten eines Wohnanwesens in der Senefelder Straße. Der Briefkasten wurde erheblich beschädigt und ist nicht mehr zu gebrauchen. Die Anwohner hörten gegen 22.15 Uhr einen lauten Schlag und entdeckten danach den Schaden. Auch hier sucht die Polizei Treuchtlingen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten.

Mit einer Schreckschusswaffe das Neujahr eingeläutet hat ein 19-Jähriger in Pappenheim. Der junge Mann schoss auf der Straße mit seiner Schreckschusswaffe, um das neue Jahr lautstark zu begrüßen. Da dies allerdings auch an Silvester in der Öffentlichkeit nicht erlaubt ist, muss der junge Mann jetzt mit einer Anzeige rechnen.

