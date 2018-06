Einfach eine großartige Kulisse

ELLINGEN - In Ellingen kann man feiertechnisch schon einmal durcheinanderkommen. Es gab mal ein Volksfest, dann gab es ein Brauereivolksfest und jetzt ist das Fürst Carl Bierfest aktuell. Solche namenstechnischen Feinheiten können den Feierfreudigen der Region aber im Grunde wurscht sein, denn die wesentlichen Bestandteile sind die gleichen geblieben: Bier, Musik und eine hübsche Location. Und über Letztere kann man im Ellinger Fall nun wirklich nicht klagen. Man feiert unter alten Bäumen, in einem der schönsten Biergärten des Landkreises, das historische Brauhaus auf der einen, das imposante Deutschordensschloss auf der anderen Seite der gepflasterten Straße.

Vor dem Ellinger Deutschordensschloss wird wieder gefeiert.



Zudem ist der Ansatz des Bierfestes ebenso neu wie spannend. Am Freitag sowie am Samstag übernehmen Foodtrucks und Craft-Bier-Brauer das Festivalgelände und zeigen, was sie können. Dann kommen andere Sachen auf den Teller als das übliche Bratwurst-Weggla, und man kann sich an Bieren versuchen, die mit Schokonoten oder Zitrusaromen auftrumpfen.

Zudem haben die Veranstalter dem Fest einen musikalisches Rahmenprogramm verpasst. Am Freitag zum Bieranstich spielt die Weißenburger Formation Mike & Friends. Am Samstag darf Jump5 ran, und am Sonntag lädt man ab 11 Uhr zu einem Jazz-Frühschoppen mit dem Ellinger Schlagzeuger Wolfgang Höhn & Friends. Am Abend stehen die Gambrout Blouser auf der Bühne. Am Montag spielt ab 18 Uhr die Nennslinger Blaskapelle auf. Während des Fests ist auch Public Viewing der WM-Spiele in der Flaschenabfüllerei geboten.

Freitag, 29. Juni bis Montag, 2. Juli, Fürst Carl Brauerei, Ellingen

