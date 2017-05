Einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und BRK hat am Dienstagmorgen ein Brand in einem Einfamilienhaus in Ellingen ausgelöst. Schwer verletzt wurde nach aktuellem Stand offenbar niemand. Das Haus allerdings ist erheblich beschädigt. Die Brandursache war am Morgen noch unklar. Die Feuerwehren aus Ellingen und Weißenburg kämpften gegen die Flammen. © Jan Stephan